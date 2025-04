ଶ୍ରୀନଗର: ଇଟାର ଜବାବ ପଥରରେ ଦେବ ଭାରତ । ଖୋଜି ଖୋଜି ଆତଙ୍କୀ ମରାଯିବ । ପାତାଳରେ ଥିଲେ ବି ଆତଙ୍କୀର ପ୍ରାଣ ଛଡାଇ ଆଣିବେ ଆମ ଯବାନ । ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କୀ ହମଲା ପରେ ଆକ୍ସନ ମୁଡରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଯବାନ ଏବେ ସିଧାସିଧା ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି । ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଅପରେସନ ଆତଙ୍କୀ ସଫା । ଇତିମଧ୍ଯରେ ଭାରତୀୟ ଯବାନ ଆତଙ୍କୀର ଘର ଉଡାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ।

#WATCH | Tral, J&K | Visuals of a destroyed house that is allegedly linked to a terrorist involved in the Pahalgam terror attack pic.twitter.com/luIH9rQIKR