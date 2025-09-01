ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ୫ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଚାକିରି ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଟିଇଟି ବା ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ କରିବାକୁ ହେବ । ଓଡ଼ିଶା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଓଟିଇଟି ପାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏପରି ନ ହେଲେ ଚାକିରି ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଚାରପତି ଦୀପଙ୍କର ଦତ୍ତା ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟିନ ଜର୍ଜ ମାସିହଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ନିଜ ରାୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ୫ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚାକିରି ବାକି ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବରେ ଟିଇଟି ପାସ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଟିଇଟି ସମ୍ପର୍କରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ତଥାପି, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଅବସର ପାଇଁ ୫ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଚାକିରି ବାକି ଅଛି ସେମାନେ ଟିଇଟି ପାସ୍ ନକରି ମଧ୍ୟ ଚାକିରିରେ ରହିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସେମାନେ ଚାକିରି ଛାଡିପାରିବେ କିମ୍ବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅବସର ନେଇ ଟର୍ମିନାଲ୍ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସମେତ ଅନେକ ରାଜ୍ୟର ଆବେଦନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି।