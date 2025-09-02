ବେଜିଂ: ଚୀନର ତିଆନଜିନ୍ ସହରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସାଂଘାଇ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନ (ଏସ୍ସିଓ)ର ଦୁଇ ଦିନିଆ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଆଜି ଶେଷ ହୋଇଛି। ୨୫ତମ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀର ମିଳିତ ଘୋଷଣାନାମାରେ ଗତ ଏପ୍ରିଲ ୨୨ର ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି। ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଭିଆଇଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ର ପାକିସ୍ତାନର ନାଁ ନିଆଯାଇ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଦେଶ ମିଳିତ ଘୋଷଣାନାମାରେ ଦସ୍ତଖତ କରିଛି। ଏସ୍ସିଓ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ମିଳିତ ଶତ୍ରୁ ଆତଙ୍କବାଦ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ରୁଷ୍, ଚୀନ ଓ ଇରାନ ସମେତ ଏସ୍ସିଓର ୧୦ ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ଦସ୍ତଖତ କରିଛନ୍ତି।
ଜୁନ୍ ୨୬ରେ ଏସ୍ସିଓର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବୈଠକ ଚୀନର କ୍ବିଙ୍ଗଡାଓ ସହରରେ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇ ନଥିବାରୁ ରାଜନାଥ ସେଥିରେ ଦସ୍ତଖତ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏସ୍ସିଓର ଶିଖର ବୈଠକରେ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳି ଯାଇଛି। ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାଷଣ ଦେବା ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ପାକିସ୍ତାନର ନାଁ ନେଇ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଛି ରାଷ୍ଟ୍ର ଖୋଲାଖୋଲି ଆତଙ୍କବାଦକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ଲଢ଼େଇରେ ଭାରତ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଏସ୍ସିଓର ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଦ୍ବୈତ ମାନଦଣ୍ଡ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଦସ୍ତଖତ କଲା ପାକିସ୍ତାନ
ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଦ୍ବୈତ ମାନଦଣ୍ଡ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ: ମୋଦୀ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଏସ୍ସିଓ ପ୍ରତି ଭାରତର ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ନୀତି ତିନିଟି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏସ୍ ବା ସୁରକ୍ଷା, ସି ବା ସଂଯୋଗୀକରଣ ଏବଂ ଓ ବା ସୁଯୋଗ। ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଆତଙ୍କବାଦ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ପାଇଁ ଆହ୍ବାନ ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ମାନବଜାତି ପାଇଁ ଆହ୍ବାନ ପାଲଟିଛି। ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଆମକୁ ମିଳିତଭାବେ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଅବସରରେ ଏସ୍ସିଓର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା କିର୍ଗିଜସ୍ତାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜାପାରୋଭଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଥିଲେ। ତିଆନଜିନର ଏସ୍ସିଓ ଘୋଷଣାନାମାରେ ମଧ୍ୟ ମୋଦୀଙ୍କ ଏଭଳି ମତ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଆତଙ୍କବାଦକୁ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ଲଢ଼େଇରେ ଦୋମୁହାଁ ନୀତି ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି କୁହାଯିବା ସହ ଏହା ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମୁଦାୟକୁ ଆହ୍ବାନ କରାଯାଇଛି। ଘୋଷଣାନାମାରେ ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତାହତଙ୍କ ପାଇଁ ଗଭୀର ସହାନୁଭୂତି ଓ ସମବେଦନା ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣର ଷଡ୍ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ, ଆୟୋଜକ ଓ ପ୍ରଯୋଜକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି।
