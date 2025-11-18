ପାଟନା : ବିହାର ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ବୁଧବାର ପୂର୍ବାହ୍ମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏଥିପାଇଁ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଶବ ପ୍ରସାଦ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସାଧ୍ୱୀ ନିରଞ୍ଜନ ଜ୍ୟୋତି ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ରାମ ମେଘୱାଲଙ୍କୁ ସହ-ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ବୁଧବାର (୧୯ ନଭେମ୍ବର) ସକାଳ ୧୦ ଟାରେ ପାଟନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। କେଶବ ପ୍ରସାଦ ମୌର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେପିର ସହ-ପ୍ରଭାରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ତାଙ୍କୁ ବିହାର ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି।
ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ
ଏହି ବୈଠକରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ନିର୍ବାଚିତ ହେବେ। ନଭେମ୍ବର ୨୦ ରେ ବିହାରରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ପୂର୍ବରୁ, ସମସ୍ତ ଦଳ ସେମାନଙ୍କର ବିଧାୟକଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ।
ସମସ୍ତ ଦଳର ବୈଠକ ପରେ, ଏନଡିଏ ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ବସିବ। ଏହି ବୈଠକରେ ଏନଡିଏ ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା ନିର୍ବାଚିତ ହେବେ। ନିର୍ବାଚିତ ନେତା ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବେ ଏବଂ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଦାବି କରିବେ। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଦ୍ଧା ସମାପ୍ତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ବିହାରରେ ବିଜେପି ପାଖରେ ଦୁଇଜଣ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ନାମଗୁଡ଼ିକ କିଏ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ସରକାର ଗଠନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ଏବଂ ଜେଡିୟୁ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ବୁଝାମଣା କରିଛନ୍ତି।