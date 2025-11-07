ଉଫା: ରୁଷରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ MBBS ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତଦେହ ସନ୍ଦେହଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଛି। ଭାରତୀୟ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ର ଅଜିତ ସିଂହ ଚୌଧୁରୀ କ୍ଷୀର କିଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ହଷ୍ଟେଲରୁ ବାହାରି ଆଉ ଫେରି ନଥିଲେ। ୧୯ ଦିନ ପୂର୍ବେ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ଅଜିତଙ୍କ ମୃତଦେହ ନଦୀରେ ଭାସୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଲା। ଏବେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏ ନେଇ କୌଣସି ବୟାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ରୁଷରେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୃତଦେହ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ଭାରତରେ ଥିବା ବାଳକର ପିତାମାତା ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି ଜାଣି ପାରୁନାହାଁନ୍ତି।

Advertisment

ସକାଳେ ସେ ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ?

ଏହି ଘଟଣା ରୁଷର ସହର ଉଫାରେ ଘଟିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଅଜିତ ସିଂହ ଚୌଧୁରୀ ବାଶକିର ଷ୍ଟେଟ୍ ମେଡିକାଲ୍ ୟୁନିଭରସିଟିରେ MBBS ପଢ଼ୁଥିଲେ। ସେ ମୂଳତଃ ଭାରତର ରାଜସ୍ଥାନର ଏବଂ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଏହି ରୁଷୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ୧୯ ଅକ୍ଟୋବରରେ, ଅଜିତ ସକାଳ ୧୧ଟାରେ ତାଙ୍କ ହଷ୍ଟେଲରୁ "ମୁଁ କ୍ଷୀର କିଣିବାକୁ ଯାଉଛି" ବୋଲି କହି ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନ ଫେରିବାରୁ ପୁଲିସରେ ନିଖୋଜ ରିପୋର୍ଟ ଦାୟର କରାଯାଇଥିଲା ।