ଜାତିସଂଘ: ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ସମେତ ଏହାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରିଣାମକୁ ନେଇ ଭାରତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି ଜାତିସଂଘରେ କହିଛି ଯେ, ଦକ୍ଷିଣର ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଏବେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। କୂଟନୈତିକ ପ୍ରୟାସ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିବା ଓ ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ଆଣିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି। ୟୁକ୍ରେନ୍ର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଭାରତ ଏବେ ବି ଚିନ୍ତିତ ରହିଛି। ଜାତିସଂଘରେ ଭାରତର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିନିଧି ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ପର୍ବତାନେନି ହରିଶ ଗୁରୁବାର କହିଛନ୍ତି, ଆମେ କହିଆସୁଛୁ ଯେ, ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନହାନି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ସମାଧାନ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ।
ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଅଧିକୃତ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ପରିଷଦରେ ହୋଇଥିବା ବିତର୍କକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ହରିଶ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ସମେତ ସଂଘର୍ଷର ସାମୟିକ ପରିଣାମ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଓ ବିଶେଷକରି ଗ୍ଲୋବାଲ ସାଉଥ୍ର ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଓ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଭାରତ ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ପରିଷଦକୁ କହିଛି ଯେ, ଏହି ଦିଗରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସକାରାତ୍ମକ ବିକାଶକୁ ଏହା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ହରିଶ କହିଛନ୍ତି, ଗତ ମାସରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଓ ରୁଷ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲାସ୍କାରେ ହୋଇଥିବା ଶିଖର ବୈଠକକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା ଏବଂ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ହୋଇଥିବା ଅଗ୍ରଗତିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲା। ୱାସିଂଟନରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ୟୁରୋପୀୟ ନେତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ କୂଟନୈତିକ ପ୍ରୟାସକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ ବୋଲି ହରିଶ କହିଛନ୍ତି।
ଆଲାସ୍କାରେ ଶିଖର ବୈଠକରେ ପୁଟିନଙ୍କ ପାଇଁ ରେଡ୍ କାର୍ପେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ତିନି ଦିନ ପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବୋଲଡିମିର ଜେଲେନସ୍କି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସାତ ଜଣ ୟୁରୋପୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ନେଇ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ହରିଶ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ପୁଟିନ୍, ଜେଲେନସ୍କି ଓ ୟୁରୋପୀୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି। ୟୁକ୍ରେନ୍ ବିବାଦର ଶୀଘ୍ର ଅନ୍ତ ଘଟାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରି ହରିଶ ମୋଦୀଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ଯୁଦ୍ଧର ଯୁଗ ନୁହେଁ ଏବଂ ବିବାଦର ଶୀଘ୍ର ଅନ୍ତ ପାଇଁ କୂଟନୈତିକ ପ୍ରୟାସକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ୟୁଏନ୍ଜିଏରେ ଭାରତର ବୟାନର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ମୋଦୀ ୟୁରୋପୀୟ ପରିଷଦର ସଭାପତି ଆଣ୍ଟୋନିଓ କୋଷ୍ଟା ଓ ଭନ୍ ଡେର୍ ଲେୟନଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ ସଂଘର୍ଷକୁ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଉପରେ ମତ ବିନିମୟ ହୋଇଛି ବୋଲି ମୋଦୀ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁବାର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ୟୁକ୍ରେନ୍ର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆନ୍ଦ୍ରି ସିବିହାଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସହଯୋଗ ତଥା ୟୁକ୍ରେନ୍ ବିବାଦ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ସଂଘର୍ଷର ଶୀଘ୍ର ଅନ୍ତ ଓ ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଭାରତ ସମର୍ଥନ କରୁଛି ବୋଲି ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି। ସିବିହା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି ହାସଲ ପାଇଁ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ପ୍ରୟାସ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ଅଧିବେଶନରେ ସେ ଓ ଜୟଶଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ୍ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ଚଳିତ ସପ୍ତାହ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଚୀନ୍ର ତିଆନଜିନଠାରେ ସାଂଘାଇ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଅବସରରେ ମୋଦୀ ପୁଟିନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ଏବଂ ଦୁଇ ନେତା ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ ସଂଘର୍ଷର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ସମେତ ଆଞ୍ଚଳିକ ଓ ବୈଶ୍ୱିକ ବିକାଶ ଉପରେ ମତ ବିନିମୟ କରିଥିଲେ। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ମୋଦୀ ଏବଂ ଜେଲେନସ୍କି ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଆଲୋଚନା କରି ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ, ଏହାର ମାନବିକତା ଦିଗ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଓ ସ୍ଥିରତା ଫେରାଇ ଆଣିବା ପ୍ରୟାସ ଉପରେ ମତ ବିନିମୟ କରିଥିଲେ।