Delhi Blast : ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣର ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ । ଏପରି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ଯେ ବିଶ୍ବ ମନେ ରଖିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ।
ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୁଜରାଟର ମୋତି ଭାଇ ଚୌଧୁରୀ ସାଗର ସୈନିକ ସ୍କୁଲରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉଦବୋଧନ ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ କାର ବିସ୍ଫୋରଣର ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେହି ଆମ ଦେଶରେ ଏପରି ଆକ୍ରମଣ କରିବା କଥା ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ।
୧୦ ନଭେମ୍ବର ସନ୍ଧ୍ୟା ୬:୫୨ ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ଏକ ହୁଣ୍ଡାଇ ଆଇ୨୦ କାର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ୧୩ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ବିସ୍ଫୋରଣର ପ୍ରଭାବ ଏତେ ତୀବ୍ର ଥିଲା ଯେ ଅନେକ ଯାନ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ମିଳିଥିବା ଦୃଶ୍ୟରେ ବିକୃତ ଶରୀର ଏବଂ ବିଛାଡ଼ି ହୋଇଥିବା ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
ସ୍କାନରରେ ଅଲ-ଫଲାହ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ
ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ବିସ୍ଫୋରଣର ପାଣ୍ଠି ତଦନ୍ତ କରାଯିବ। NIA, ED ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏଜେନ୍ସି ତଦନ୍ତ କରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆଲ-ଫଲାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫରେନସିକ୍ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଗୁରୁବାର ଗୃହ ସଚିବ, ଗୁଇନ୍ଦା ବ୍ୟୁରୋ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, NIAର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ବୈଠକ କରିଥିଲେ।
ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଏହି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଯେ ED ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ତଦନ୍ତ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଲାଲକିଲ୍ଲା ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲାର ପାଣ୍ଠି ତଦନ୍ତ ପାଇଁ NIA ସହିତ କାମ କରିବେ। ED ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ତଦନ୍ତ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ଜଡିତ ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିବେ।
