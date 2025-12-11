ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ କମିସନ (EC) ଛଅଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଟରତାଲିକା ସଂଶୋଧନ (SIR) ପାଇଁ ସମୟସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଭୋଟର ତାଲିକାକୁ ନିର୍ଭୁଲ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିବାର ସମୟସୀମା ୧୫ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ପୁଡୁଚେରୀରେ ଏହି ସମୟସୀମା ତିନି ଦିନ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜକୁ ଅତିରିକ୍ତ ସାତ ଦିନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ସହିତ, ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିବାର ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ତାଲିକାରେ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ନାଗରିକଙ୍କ ନାମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କମିସନ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।
ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଓ ଗୁଜରାଟରେ ୧୪ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରାଯାଇପାରିବ ଓ ଚିଠା ଭୋଟର ତାଲିକା ଡିସେମ୍ବର ୧୯ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ । ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବରରେ ୧୮ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରାଯାଇପାରିବ ଓ ଚିଠା ଭୋଟର ତାଲିକା ଡିସେମ୍ବର ୨୩ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ୨୬ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରାଯାଇପାରିବ ଓ ଚିଠା ଭୋଟର ତାଲିକା ଡିସେମ୍ବର ୩୧ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ।
ଗୋଆ, ଲକ୍ଷଦ୍ୱୀପ, ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପାଇଁ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ଡିସେମ୍ବର ୧୧, ୨୦୨୫ରେ ଶେଷ ହେଉଛି। ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଭୋଟର ତାଲିକା ଡିସେମ୍ବର ୧୬, ୨୦୨୫ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। କେରଳରେ SIR କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପୂର୍ବରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା। SIR ପ୍ରକ୍ରିୟା ଡିସେମ୍ବର ୧୮, ୨୦୨୫ ସୁଦ୍ଧା ସମାପ୍ତ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଭୋଟର ତାଲିକା ଡିସେମ୍ବର ୨୩ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ।