ଢାକା: ଶନିବାର ଦିନ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କୁ ଘେରି ରହି ଏକ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପଦ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଦାବି କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଓବାଇଦୁଲ୍‌ ହସନ।

ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସେମାନେ ଇସ୍ତଫା ନଦିଅନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ବିଚାରପତି ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତିଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ।

ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଦାଲତର ବୈଠକ ଡକାଇଥିବାର ଖବର ଆସିବା ପରେ ଛାତ୍ର ଓ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ସମେତ ଶହ ଶହ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଡକୁ ମୁହାଁଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାରଙ୍କୁ ବେଆଇନ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଏକ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ରଚିଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣେ ବିରୋଧକାରୀ ଅବଦୁଲ ମୁକାଡିମ୍ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।

Protest on demanding resignation of Bangladesh Chief Justice. Ultimatum has been given to him.

