Tejas Crash : ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଦୁବାଇ ଏୟାର ସୋ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା (IAF)ର ଏକ ତେଜସ୍ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନର ପାଇଲଟଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିଛି । ସେ ହେଉଛନ୍ତି ୱିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡର ନମାଂଶ
କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଇନକ୍ବାରି ଗଠନ କଲା ବାୟୁସେନା
ବାୟୁସେନା ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଇନକ୍ବାରି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ବାୟୁସେନା X ରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି, "ଏହି ଦୁଃଖର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜୀବନ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ଷତି ପାଇଁ ବାୟୁସେନା ଗଭୀର ଦୁଃଖିତ। ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଇନକ୍ବାରି ଗଠନ କରାଯାଉଛି।"
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ : Tejas crashed : ଦୁବାଇ ଏୟାର ସୋ’ରେ ତେଜସ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ, ପାଇଲଟ ମୃତ
ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୁଃଖପ୍ରକାଶ
ୱିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡର ନମାଂଶ
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ : Labour Code : ଚାରୋଟି ଶ୍ରମ ସଂହିତା ଲାଗୁ କଲେ ସରକାର