Tejas Crash : ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଦୁବାଇ ଏୟାର ସୋ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା (IAF)ର ଏକ ତେଜସ୍ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନର ପାଇଲଟଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିଛି । ସେ ହେଉଛନ୍ତି ୱିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡର ନମାଂଶ  ସ୍ୟାଲ । ସେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର କାଙ୍ଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ।

କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଇନକ୍ବାରି ଗଠନ କଲା ବାୟୁସେନା

ବାୟୁସେନା ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଇନକ୍ବାରି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ବାୟୁସେନା X ରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି, "ଏହି ଦୁଃଖର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜୀବନ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ଷତି ପାଇଁ ବାୟୁସେନା ଗଭୀର ଦୁଃଖିତ। ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଇନକ୍ବାରି ଗଠନ କରାଯାଉଛି।"

ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୁଃଖପ୍ରକାଶ

ୱିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡର ନମାଂଶଙ୍କ ନିଧନରେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଖଓ୍ବିନ୍ଦର ସିଂ ସୁଖୁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । X ରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ ଦୁବାଇ ଏୟାର ସୋରେ ତେଜସ୍ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର କାଙ୍ଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ସାହସୀ ପୁଅ ନମାଂଶ ସ୍ୟାଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଏବଂ ହୃଦୟ ବିଦାରକ। ଦେଶ ଜଣେ ସାହସୀ, ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଏବଂ ସାହସୀ ପାଇଲଟ୍ଙ୍କୁ ହରାଇଲା। ମୁଁ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ପ୍ରତି ଗଭୀର ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ସାହସୀ ପୁଅ ନମନ ସାୟାଲଙ୍କ ଅଦମ୍ୟ ସାହସ, ସମର୍ପଣ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସେବା ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ ପ୍ରତି ମୁଁ ମୋର ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଉଛି।“

