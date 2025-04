ଶ୍ରୀନଗର: ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରରେ ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବଲୀଳା ପରେ ଛାରଖାର ହୋଇଛି ରାମବନ । ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ରାମବନରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଧୋଇ ଯାଇଛି ରାସ୍ତାଘାଟ । ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା ଏବଂ ତତ୍ ଜନିତ ଭୂସ୍ଖଳନ ଫଳରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଧସିଯାଇଛି ପାହାଡ ଓ ଘର । ସାଧାରଣ ରାସ୍ତା ଘାଟ କଥା ନକହିଲେ ଭଲ, ଏନଏଚରେ ପାହାଡ ଧସି ବଡବଡ ପଥର ପଡି ରହିଛି । ଯାହାକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି ।

Advertisment

#WATCH | Ramban, J&K | The Indian Army provides food, medicines, and aid to those affected by the Ramban flash floods. pic.twitter.com/faHCurgSkG — ANI (@ANI) April 20, 2025

ଅନ୍ୟପଟେ ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଚେନାବ୍ କେନାଲରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ହଠାତ୍ ମାଡି ଆସିବାରୁ ରାମବନ ଗାଁରେ ପାଣି ମାଡିଗଲା ଆଉ ଅନେକ ଘର ଧୋଇନେଲା। ବଡବଡ ବିଲ୍ଡିଂ ଧସିବା ପରେ ଧୋଇ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚାଲିଆଡେ କଳାପାଣି ମାଡିଯାଇଛି ।

#WATCH | Ramban, J&K: Clearance operations underway on the Jammu-Srinagar National Highway after it was blocked by the flash floods that struck the district early today morning. pic.twitter.com/dARognMn1W — ANI (@ANI) April 20, 2025

ସେପଟେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଜାମ୍ମୁକାଶ୍ମୀର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସରିନ୍ଦର କୁମାର ଚୌଧୁରୀ। ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ ନହେବାକୁ କହିଥିବା ବେଳେ ସରକାର ସବୁପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

#WATCH | Jammu and Kashmir: Several buildings and vehicles are damaged due to a landslide following heavy rains and hailstorm in Ramban district.



(Visuals from the Banihal sector) pic.twitter.com/CgwPI0RxOH — ANI (@ANI) April 20, 2025

ତେବେ ଏହି ସଙ୍କଟସମୟରେ ଆଉ ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ହୃଦୟ ଜିତିଛି । ତାହା ହେଲା ଭାରତୀୟ ଯବାନଙ୍କ ବଡପଣ । ରାମବନ ନିକଟ ଏନଏଚ-୪୪ରେ ଯବାନମାନେ ପ୍ରଭାବିତଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ, ପାନୀୟ ଏବଂ ଔଷଧ ବାଣ୍ଟିବା ସହ ଏନଏଚରେ ଗାଡି ଧରି ଫଶିଥିବା ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ।