ଲକ୍ଷ୍ନୌ : ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ବା SIR ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଂପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାୟ ୨ କୋଟି ୮୯ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ନାମ କଟାଯାଇଛି। ଏହାର ବିପରୀତ ଗତ ୧୪ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ୨ ଲକ୍ଷ ନୂତନ ନାମ ଯୋଡା ଯାଇଛି। SIR ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ କୌଣସି ସମୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ନାହିଁ। ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଡିସେମ୍ବର ୩୧ ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଏବଂ ଗାଜିଆବାଦରେ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ନାମ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିବା ନାମର ୩୦% ଅଟେ। ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ଡିସେମ୍ବର ୨୬, ମଧ୍ୟରାତ୍ର ୧୨।
ଏସଆଇଆର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁଯାୟୀ ନାମ ବାଦ ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ଥିବା ୨ କୋଟି ୮୯ ଲକ୍ଷ ଭୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧ କୋଟି ୨୬ ଲକ୍ଷ ଭୋଟର ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ୪୬ ଲକ୍ଷ ଭୋଟର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ, ତାଲିକାରେ ୨୩ ଲକ୍ଷ ନିୟୁତ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଭୋଟର ଥିଲେ। ୮୩ ଲକ୍ଷ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଭୋଟରଙ୍କ ଭୋଟ ବାଦ ଦିଆଯିବ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣରୁ ୯.୫୭ ନିୟୁତ ଭୋଟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାଦ ଦିଆଯିବ।
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ଗଣନା ଅବଧି ଡିସେମ୍ବର ୨୬, ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ, ଗଣନା ଅବଧି ଡିସେମ୍ବର ୧୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା ଏବଂ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଭୋଟର ତାଲିକା ଡିସେମ୍ବର ୧୬ ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବାର ଥିଲା। ନିର୍ବାଚନ କମିସନ ଛଅଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ SIR ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ୧୪ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।
ଏସଆଇଆର୍ ଉପରେ ରାଜନୀତି
ଏସଆଇଆରକୁ କଂଗ୍ରେସ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି । ବିରୋଧୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏସଆଇଆର ଯୋଗୁଁ ଉପାନ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଶାସକ ଦଳ କହୁଛି ଯେ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂସ୍କାର ଜରୁରୀ।
