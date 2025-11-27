Imran Khan Death suspense: ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକ ରହସ୍ୟମୟ ହେଉଛି ଇମ୍ରାନ ଖାଁ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର । ଏହାକୁ ପାକିସ୍ତାନ(Pakiatan)ର ଆଡ଼ିଆଲା ଜେଲ ବାହାରେ ବହୁତ ହଙ୍ଗାମା ହୋଇଛି। ଆଜି ଖାଇବର ପଖତୁନଖ୍ୱା (କେପିକେ) ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୋହେଲ ଆଫ୍ରିଦି ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଆଡ଼ିଆଲା ଜେଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ ବାହାରେ ଅଟକାଇଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ସୋହେଲ ଆଫ୍ରିଦି ଜେଲ ସାମନାରେ ଧାରଣାରେ ବସିଯାଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ସହ କେତେକ ପିଟିଆଇ କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ ।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଗୁଜବ
ଇମ୍ରାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଗୁଜବ ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଘଟିଛି। ଅନେକ ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଏପରିକି କେତେକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଦାବି କରାଯାଉଥିବା ଫଟୋ ପ୍ରସାରିତ କରାଯାଇଛି ।
ନ୍ୟାସନାଲ କାଉନସିଲର ଜରୁରୀକାଳୀନ ବୈଠକ
ସୋହେଲ ଆଫ୍ରିଦି କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଏକ ପ୍ରଦେଶର ୪୦ ନିୟୁତ ଲୋକଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହା ମୋର ସପ୍ତମ ଥର ପାଇଁ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଉଦ୍ୟମ। ଏହା କ'ଣ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି କରିବ ନାହିଁ? ମୋତେ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଭେଟିବାକୁ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ?" ଗୁରୁବାର (୨୭ ନଭେମ୍ବର, ୨୦୨୫) ସନ୍ଧ୍ୟା ୫.୩୦ ରେ ପାକିସ୍ତାନ ନ୍ୟାସନାଲ କାଉନସିଲର ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବୈଠକ ଡକାଯାଇଛି, ଯାହା ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ରହସ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ କରିଛି।