ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆରାବଳି ପାହାଡ଼ ମାମଲାର ସ୍ୱତଃସ୍ପୃତ ବିଚାର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଥିବା ଏକ ଖଣ୍ଡପୀଠ ସୋମବାରଠାରୁ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିବେ। ସମ୍ପ୍ରତି ଆରାବଳି ପାହାଡ଼ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତଥାପି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଲଗାତାର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆରାବଳି ପାହାଡ଼ କୌଣସି ବିପଦରେ ନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ବଡ଼ ପରିମାଣର ଖଣି ଖନନକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ପାଇଁ ଆରାବଳିର ପରିଭାଷା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ତଥାପି, କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଏହି ଦାବିକୁ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି।
ସୋମବାର ଉନ୍ନାଓ ମାମଲାର ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଣି
ଶନିବାର (ଡିସେମ୍ବର ୨୭, ୨୦୨୫) ଉନ୍ନାଓ ବଳାତ୍କାର ମାମଲା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କୁଲଦୀପ ସିଂହ ସେଙ୍ଗାରଙ୍କ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ବିରୋଧରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ (ସିବିଆଇ)ର ଆବେଦନ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସୋମବାର ଶୁଣାଣି କରିବେ। ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ କାନ୍ତଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିବେ।
