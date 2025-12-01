Delhi Pollution : ସୋମବାର ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ବଢ଼ୁଥିବା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ। ଶୁଣାଣି ସମୟରେ, ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଅକ୍ଟୋବରରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିୟମିତ ଶୁଣାଣି କରାଯିବ, କୋର୍ଟରେ ମାସକୁ ଅତି କମରେ ଦୁଇଥର ଶୁଣାଣି କରାଯିବ। ସିଜେଆଇ ଏହା ମଧ୍ୟ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଅନୁସାରେ, ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଦୂଷଣ କ'ଣ ହେଉଛି?
ସିଜେଆଇ ନଡ଼ା ପୋଡ଼ିବା ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିଲେ?
ସିଜେଆଇ ନଡ଼ା ପୋଡ଼ିବା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, "ଆମେ ନଡ଼ା ପୋଡ଼ିବା ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ କାରଣ ଏହା କୋର୍ଟରେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ବ କମ ହୋଇଥାଏ । କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନଡ଼ା ପୋଡ଼ି ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୀଳ ଆକାଶ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ? ତେଣୁ, ନଡ଼ା ପୋଡ଼ିବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଅଯଥାରେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଅହଂକାର ପ୍ରସଙ୍ଗ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଚାଷୀ ଯାହା ପୋଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ସମ୍ପତ୍ତି।"
