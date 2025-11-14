ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିପୁଳ ବିଜୟ ପରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଦିଲ୍ଲୀର ବିଜେପି (BJP) ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ବିହାରର ଲୋକମାନେ କେବଳ ବିକାଶ ଏବଂ ସୁଶାସନକୁ ସମର୍ଥନ କରିନାହାଁନ୍ତି, ବରଂ ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ସେମାନେ ବଙ୍ଗଳାରେ ବିଜୟ ପାଇଁ ବିଗୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ବଜାଇଛନ୍ତି। ମଞ୍ଚରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଥିଲେ, "ବିହାରରେ ବିଜୟ ବଙ୍ଗଳା ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଛି; ଆମେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲରାଜକୁ ଉପାଡ଼ି ଦେବୁ।"
ବିହାରରୁ ବଙ୍ଗକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଗଙ୍ଗା
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଥିଲେ, "ବିହାରରୁ ବଙ୍ଗକୁ ଗଙ୍ଗା ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି... ବଙ୍ଗଳାରେ ବିଜେପିର ବିଜୟ ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଛି ବିହାର। ମୁଁ ବଙ୍ଗଳାର ମୋର ଭାଇଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମେ ଏବେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲରାଜକୁ ଉପାଡ଼ି ଦେବୁ।" ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେପରି ବିହାରର ଲୋକମାନେ ଭୟ, ଆତଙ୍କ, ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲରାଜକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି, ସେହିପରି ବଙ୍ଗଳାର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ରାଜନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ।
ମମତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ?
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ବିହାର ବିଜୟକୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ସହିତ ଯୋଡ଼ି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବିଜୟ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ବିଜେପି ପାଇଁ ନୂତନ ଉତ୍ସାହ ଆଣିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପିର ଜନାଧାର ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏବଂ ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ବଙ୍ଗଳାର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ବିଜେପି ବଙ୍ଗଳାରେ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ରାଜକୁ ମୂଳରୁ ଉପାଡ଼ି ଫିଙ୍ଗିବ।"
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ୨୦୨୬ରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବ ।