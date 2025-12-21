Bangladesh : ହିଂସାରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ବାଂଲାଦେଶରେ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ମନୋଭାବ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି। ଭାରତ ବିରୋଧୀ ଭାବନାର ଏକ ଲହରୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଇନକିଲାବ ମଞ୍ଚର ସଂଯୋଜକ ସରିଫ ଓସମାନ ହାଦିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ବାଂଲାଦେଶ ଜଳୁଛି। ଅଶାନ୍ତିର ନିଆଁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହେଉଛି, ଏବଂ କିଛି ବାଂଲାଦେଶୀ ମୌଳବାଦୀ ଏହି ସୁଯୋଗରେ ଭାରତ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳପକୁ ତୀବ୍ର କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଘୃଣାର ବିଷ ବିସ୍ତାର କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ କବଜା କରିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭାରତୀୟ ହାଇକମିସନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଧମକ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବାଂଲାଦେଶୀ ମୌଳବାଦୀ ନେତାମାନେ ଭାରତୀୟ ହାଇକମିସନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଥର, ଭାରତର କଡ଼ା ବିରୋଧ ମଧ୍ୟରେ, ବାଂଲାଦେଶର ୟୁନୁସ୍ ସରକାର ଆଉ ଏକ ଦୁଃସାହସ କରିଛନ୍ତି। ୟୁନୁସ୍ ସରକାର ଭାରତୀୟ ସୀମାରେ ତୁର୍କୀରୁ କିଣାଯାଇଥିବା "ବେରାକ-ତାର-ଟିବି-୨" ଡ୍ରୋନ୍ ମୁତୟନ କରିଛନ୍ତି।
ତୁର୍କୀରୁ କିଣାହୋଇଥିଲା ଡ୍ରୋନ
ୟୁନୁସ୍ ସରକାର ଗତ ବର୍ଷ ତୁର୍କୀରୁ ଏହି ଡ୍ରୋନଗୁଡ଼ିକୁ କିଣିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନର ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ଢାକା ଏହି ଡ୍ରୋନଗୁଡ଼ିକୁ ପାଇଥିଲା। ହସିନା ସରକାରର ପତନ ପରେ, ଯେତେବେଳେ ୟୁନୁସ୍ ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲା, ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଏହାର ବନ୍ଧୁତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସହାୟତାରେ ବାଂଲାଦେଶ ଏସବୁ ଡ୍ରୋନ ତୁର୍କୀରୁ ଖରିଦ କରିଛି । ଏସବୁ ଡ୍ରୋନକୁ ବାଂଲାଦେଶ ଭାରତୀୟ ସୀମାରେ ଉଡ଼ାଉଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଆସାମ ଏବଂ ତ୍ରିପୁରା ସଂଲଗ୍ନ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଡ୍ରୋନ ଦେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ବିଏସଏଫ ମଧ୍ୟ ବିଜିବିକୁ ଏ ବିଷୟରେ ସତର୍କ କରିଥିଲା।
