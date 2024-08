ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୭୮ ତମ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଗୁରୁବାର ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲ୍ କିଲ୍ଲାରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି ଆଜି ହେଉଛି ସେହି ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି।

ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନସାରା ସଂଘର୍ଷ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଫାଶୀ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତ ମାତାର ଅସଂଖ୍ୟ ପୁତ୍ର ଭାରତ ମାତା କି ଜୟଙ୍କ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତାର ପ୍ରେମୀମାନେ ଆଜି ଆମକୁ ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତାର ପର୍ବରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ନିଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।

ଏହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ଆମର ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଥାଉ। ଜାତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ତଥା ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ତଥା ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ସହିତ ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଶକୁ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆମର କୃଷକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମର ସୈନିକ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆମର ଯୁବବର୍ଗଙ୍କର ସାହସ ହେଉ, ଆମ ମା ଏବଂ ଭଉଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ଦେଶକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସହାୟତା କରୁଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି, ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି। ଦେଶ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।

ଏହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଘଟଣା । ମୁଁ ଏହିପରି ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ୨୦୪୭ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶର ବିକାଶ ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀ, ଆସନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସେହି ଦିନଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିବା। ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ଦାସତ୍ୱ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବଧି ଏକ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଆସୁଛି। ସେ ମହିଳା, ଯୁବକ, ଆଦିବାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଦାସତ୍ୱ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢୁଇ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ୧୮୫୭ର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅନେକ ଆଦିବାସୀ କ୍ଷେତ୍ର ଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଯୁଦ୍ଧ ଏତେ ଲମ୍ବା ଥିଲା।

ଅନନ୍ୟ ନିର୍ଯାତନା, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଚାର ନିୟମର କୌଶଳ, ତଥାପି ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ୪୦କୋଟି ଦେଶବାସୀ ସେହି ଆତ୍ମା ​​ଏବଂ ସେହି ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏକ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ, ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ। ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରହିଛି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ।

ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଗର୍ବିତ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ବଂଶଧର। ୪୦କୋଟି ଲୋକ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶକ୍ତିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲେ। ଯଦି ଆମର ପୂର୍ବଜ, ଯାହାଙ୍କର ରକ୍ତ ଆମ ଶିରାରେ ଅଛି, ଆଜି ଆମେ ୧୪୦ କୋଟି। ଯଦି ୪୦ କୋଟି ଲୋକ ଦାସତ୍ୱର ଶିକୁଳି ଭାଙ୍ଗି ସ୍ୱାଧୀନତା ସହ ବଞ୍ଚିପାରିଲେ, ତା’ହେଲେ ମୋର ୧୪୦ କୋଟି ନାଗରିକ, ମୋ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ, ଯଦି ସେମାନେ ନିଷ୍ଠା ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି, ଏକ ଦିଗ ସ୍ଥିର କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ।

ଯେତେ ଆହ୍ବାନ ଅଛି ନା କାହିଁକି, ଯଦିଓ ଆମକୁ ସମ୍ବଳ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆମେ ସମୃଦ୍ଧତା ହାସଲ କରିପାରିବା। ଆମେ ୨୦୪୭ସୁଦ୍ଧା ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତ ତିଆରି କରିପାରିବା।

#WATCH | PM Modi says, "We were given a huge responsibility and we introduced major reforms on the ground...I would like to assure the countrymen, our commitment to reforms is not limited to pink paper editorials. Our commitment to reforms is not for a few days of appreciation.… pic.twitter.com/oIeM2395Sk