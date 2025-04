ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇଡିରେ ହାଜର ହେବାକୁ ଯିବା ବେଳେ ବିଜେପି ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ରବର୍ଟ ଭଦ୍ରା । ବିଜେପି ଏବଂ ତାର ନିମ୍ନ ମାନସିକତା ନେଇ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ରବର୍ଟ । ମାମଲାରେ କିଛି ନାହିଁ ଏହା କେବଳ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଶୋଧ ବୋଲି କହି ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ରବର୍ଟ । ଏଥିସହ ତାଙ୍କ ସ୍ବରକୁ ଚାପିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏଜେନ୍ସିର ଅପବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ରବର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ।

ତେବେ ହରିୟାଣା ଶିକୋହପୁର ଜମି ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଇଡି ୨ୟ ଥର ପାଇଁ ରବର୍ଟଙ୍କୁ ସମନ କରିବା ପରେ ସେ ଆଜି ଇଡି ଅଫିସରେ ହାଜର ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେତିକି ବେଳେ ବିଜେପି ଉପରେ ଧୂମ୍ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ରବର୍ଟ ।

#WATCH | Delhi: Businessman Robert Vadra says, " We told the ED we were organising our documents, I am always ready to be here... I hope there's a conclusion today. There is nothing in the case... When I speak in favor of the country, I am stopped, Rahul is stopped from speaking… pic.twitter.com/yndifxxBf6