ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ:ଲିଙ୍ଗାୟତଙ୍କ ଉପରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମୈୟାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଲିଙ୍ଗାୟତବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପୁଣି ଥରେ ଉଷ୍ମ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମୈୟା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିବୃତିରେ ଲିଙ୍ଗାୟତବାଦକୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଠାରୁ ପୃଥକ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଧର୍ମ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କର ଏହି ବିବୃତି ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ସାମାଜିକ-ଶିକ୍ଷା ସର୍ଭେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଲିଙ୍ଗାୟତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟକୁ ଏକ ପୃଥକ ଧର୍ମ ଭାବରେ ପଞ୍ଜିକୃତ କରିବା ଉଚିତ୍ କି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଜାତି ଭାବରେ ପଞ୍ଜିକୃତ କରିବା ଉଚିତ୍ ସେ ବିଷୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ବିବୃତି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ନୂତନ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ଲିଙ୍ଗାୟତ ସୈର୍ସ ଆସୋସିଏସନ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ବାସବ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଭିଯାନ ୨୦୨୫ର ସମାପନୀ ସମାରୋହ ସମୟରେ ଏହି ବିବାଦ ଉପୁଜିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମୈୟା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜାତି ପ୍ରଥା ସମାଜରେ ରହିଛି। ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ବାସଭନ୍ନ ଏହାକୁ ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପୃଥକ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଲିଙ୍ଗାୟତମାନଙ୍କୁ ଏକ ପୃଥକ ଧର୍ମ ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ, ବିରୋଧୀ ବିଜେପି ହିନ୍ଦୁତ୍ୱକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଏକ ଜାତି ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି।
ସିଦ୍ଧରମୈୟା ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ା ସମାଲାଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଚାତୁଃବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଜଣେ ଶୁଦ୍ର। କେବଳ ମୁଁ ଜଣେ ଶୁଦ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ମୋତେ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସମାନତା ଭଳି ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, କେହି ତାଙ୍କ ଜାତି ଆଧାରରେ ମହାନ କିମ୍ବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ ଏବଂ ଏହାକୁ କାହାକୁ ମନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ରାମ ମନୋହର ଲୋହିଆଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ସିଦ୍ଧରମୈୟା କହିଛନ୍ତି, ଏକ ମାନବିକ ସମାଜ ଗଠନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ ହେବାକୁ ପଡିବ ।