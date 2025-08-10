ମସ୍କୋ/ୱାଶିଂଟନ: ମହାକାଶକୁ ଯିବା ଏକ ସ୍ୱପ୍ନଠାରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ନୁହେଁ। ଯଦି କେହି ଏଠାରେ ବିବାହ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଏପରି ହେବ ଯାହା କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ୨୨ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ମହାକାଶରେ ଏପରି ଏକ ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର ଏବଂ କନ୍ୟା ସେମାନଙ୍କର ବିବାହର ମଧୁର ମିଳନ ରାତି ପାଳନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ।
୧୦ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୦୩ ରେ, ରୁଷୀୟ ମହାକାଶଚାରୀ ୟୁରି ମାଲେନଚେଙ୍କୋ ମହାକାଶରୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱ ଦେଖୁଥିଲା। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନ (ଆଇଏସଏସ)ରେ ଥିବା ୟୁରି ଆମେରିକୀୟ କନ୍ୟା ଏକାଟେରିନା ଡିମିଟ୍ରିଭଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସାଟେଲାଇଟ୍ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କନ୍ୟା ସେତେବେଳେ ଟେକ୍ସାସର ନାସାର ଜନସନ୍ ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଥିଲେ। ଏହା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ 'ମହାକାଶ ବିବାହ' ଥିଲା।
ୟୁରି ତାଙ୍କ ସ୍ପେସ୍ ସୁଟ୍ ସହିତ ଏକ ବୋ-ଟାଇ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ଯାହା ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ଆହୁରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଦେଇଥିଲା। ତାଙ୍କ କନ୍ୟା ଏକାଟେରିନା ହ୍ୟୁଷ୍ଟନରେ ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ହାତୀଦାନ୍ତ ବିବାହ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଥିଲେ। ଏହି ବିବାହ ନାସାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷରୁ ସାଟେଲାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏକାଟେରିନା ନ୍ୟୁୟର୍କ ଟାଇମ୍ସକୁ କହିଥିଲେ, ୟୁରି ହୁଏତ ମହାକାଶରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆମକୁ ନିକଟତର କରିଥିଲା। ଏହି ବିବାହ ମଣିଷର ସର୍ବଦା କିଛି ନୂଆ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ସୂଚିତ କରୁଥିଲା।
୨୦୧୯ ମସିହାରେ ବିଜନେସ୍ ଇନସାଇଡରରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୟୁରି ଏବଂ ଏକାଟେରିନା ପୂର୍ବରୁ ୨୦୦ ଜଣ ଅତିଥିଙ୍କ ସହିତ ପୃଥିବୀରେ ବିବାହ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ୟୁରିଙ୍କ ମିସନ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏହିପରି ବିବାହ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।
ହ୍ୟୁଷ୍ଟନରେ ବିବାହ ସମୟରେ, ଏକାଟେରିନା ୟୁରିର ଏକ କାର୍ଡବୋର୍ଡ କଟଆଉଟ୍ ସହିତ ପୋଜ୍ ଦେଇଥିଲେ। ୟୁରିଙ୍କ ବନ୍ଧୁ, ଜଣେ ମହାକାଶଚାରୀ, କୀବୋର୍ଡରେ ବିବାହ ମାର୍ଚ୍ଚ ବଜାଇଥିଲେ। ଭିଡିଓ ଟେପରେ, ସେ ୟୁରିଙ୍କୁ ଏକ ଫ୍ଲାଇଂ ଚୁମ୍ବନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ୟୁରି ମହାକାଶରୁ ଏକ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତର ପଠାଇଥିଲେ।
ଦୁହେଁ ପୂର୍ବରୁ ଦୀର୍ଘଦିନର ଡେଟିଂରେ ଥିଲେ। ୟୁରି ମହାକାଶ ତାଲିମ ପାଇଁ ରୁଷିଆରେ ରହୁଥିଲେ, ଏବଂ ଏକାଟେରିନା ଆମେରିକାରେ ରହୁଥିଲେ। ଦୁହେଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମହାକାଶରେ ବିବାହ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ରୁଷିଆ ଏଥିପାଇଁ ୟୁରିଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା।
କିନ୍ତୁ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲା ଯେ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମହାକାଶଚାରୀ ଏପରି ବିବାହ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବିବାହର ଦୁଇ ମାସ ପରେ, ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୦୩ରେ, ୟୁରି ପୃଥିବୀକୁ ଫେରି ଆସି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥିଲେ।
