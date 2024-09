ବେଜିଂ: ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଜନସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧାବୃଦ୍ଧଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଏକ ନିଆରା ନିବେଦନ କରୁଛି। ଏହା ସହିତ ସରକାର ଶୀଘ୍ର ବିବାହ କରି ଅଧିକ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବାକୁ କଡ଼‌ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଚୀନ୍‌ର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆୟୋଗ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ବିବାହ କରିବା ଏବଂ ଅଧିକ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି।

ଏହା ସହିତ ସରକାର ଅବସର ବୟସକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯାହା ଦ୍ବାରା ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ଜନସଂଖ୍ୟା ଆହ୍ବାନର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି।

ଚୀନ୍‌ର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆୟୋଗ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବୟସରେ ବିବାହ ଏବଂ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛି। ଜନ୍ମହାରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ‌େ ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରୟାସର ଏକ ଅଂଶ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପିତାମାତାଙ୍କର ସହଭାଗୀ ଦାୟିତ୍ବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ପାଇଁ ଆୟୋଗ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଆୟୋଗର ଡେପୁଟି ହେଡ୍ ୟୁ ଜୁଜୁନ୍ କହିଛନ୍ତି ବିବାହ ଏବଂ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ସଂସ୍କୃତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ।

କିନ୍ତୁ, ଏକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଅନୁଯାୟୀ, ଚୀନ୍‌ର ଯୁବବର୍ଗମାନେ ଶିଶୁ ଯତ୍ନ, କ୍ୟାରିୟର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ପାରମ୍ପାରିକ ସାମାଜିକ ଆଦର୍ଶ ଯୋଗୁ ବିବାହ କରି ଶୀଘ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବାକୁ ଦ୍ୱିଧା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସରକାର ଯୁବବର୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଅବସର ବୟସ ସୀମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।

