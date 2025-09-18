ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: ନିଜ ଅସାଧାରଣ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି। ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଏ। ନିଜ ପସନ୍ଦ ହିସବାରେ ଲୋକେ ସୁସ୍ବାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଖାଇଥାନ୍ତି। ହେଲେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଅଜବ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ଗାଡ଼ିର 'ଇଞ୍ଜିନ ଅଏଲ' ପିଅନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଏକ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଏବେ ତାଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ସେ ୩୦ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେଲାଣି 'ଇଞ୍ଜିନ ଅଏଲ' ପିଇ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏହି ଖବରଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ବି ସତ। ତାଙ୍କର ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ 'ଅଏଲ କୁମାର' ବୋଲି ଡାକନ୍ତି।
ସେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଶିବମୋଗା ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ, ତାଙ୍କ ଦୈନିକ ଖାଇବାରେ ପ୍ରାୟ ୭ରୁ ୮ଲିଟର 'ଇଞ୍ଜିନ ଅଏଲ' ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହା ସହିତ, ସେ ନିୟମିତ ଚା’ ମଧ୍ୟ ପିଅନ୍ତି। ଚା’ ଏକ ସାଧାରଣ ପାନୀୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ 'ଇଞ୍ଜିନ ଅଏଲ' ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଷାକ୍ତ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ। ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ବି ଅଏଲ କୁମାର ସେମାନଙ୍କୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ପରେ ସେ ଏକ ବୋତଲରେ ଥିବା ଇଞ୍ଜିନ ଅଏଲ ପିଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି।
ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଇଞ୍ଜିନ ତେଲ ପିଇ ବଞ୍ଚିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ତାଙ୍କୁ କେବେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ପୋଷ୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ, ସେ କୌଣସି ବଡ଼ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇନାହାଁନ୍ତି ଯାହା ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ସେ ତାଙ୍କ ବଞ୍ଚିବାର କାରଣକୁ ଭଗବାନ ଆୟାପ୍ପାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ, ଆୟାପ୍ପାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବିନା, ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ଏପରି ଏକ ଅସାଧାରଣ ପାନୀୟ ପିଇ ବଞ୍ଚିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାନ୍ତା।