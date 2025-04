ୱାଶିଂଟନ: ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରିରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍‌ଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି। ଶନିବାର ଦିନ, ହଜାର ହଜାର ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍‌ଙ୍କ ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ।

ଟ୍ରମ୍ପ୍‌ଙ୍କ ସହିତ, ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ତାଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏଲନ ମସ୍କଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୁବ୍ଧ। ଏହି ପ୍ରତିବାଦକୁ ଆମେରିକାରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରତିବାଦକୁ 'ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍' ନାମ ଦେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଟ୍ରମ୍ପ୍‌ଙ୍କୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ଯେ, ସେ ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାମଲାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ୍।



ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟକୁ ଆମେରିକାରେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଶନିବାର ଦିନ, ୫୦ଟି ରାଜ୍ୟର ୧୨୦୦ ରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା।

Thousands of protesters have flooded the streets of Boston demonstrating in the anti-Trump "Hands Off!" rally. It's one of 1,200 other protests unfolding in all 50 states across the country. pic.twitter.com/jNs7KMwKvB