ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୬/୧୧ ମୁମ୍ବାଇ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ତହବୁର ରାଣାକୁ ଆମେରିକାରୁ ଭାରତ ଅଣାଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଯୋଗେ ଅଣାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ପାଲମ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ତାଙ୍କ ବିମାନ ଅବତରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଲାଲକିଲ୍ଲା ଏବଂ ଜାମା ମସଜିଦ ଉପରେ ବୋମା ମାଡ଼ କରିବାକୁ ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ସତର୍କ ଅଛନ୍ତି। ପୁଲିସ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି।

ଯେତେବେଳେ ତହବୁର ରାଣାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଣାଯାଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଲାଲକିଲ୍ଲା ଏବଂ ଜାମା ମସଜିଦରେ ବୋମା ପକାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା।

କିଏ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା? ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗୁରୁବାର ସକାଳ ୯ଟା ୩ରେ ସ୍ମାରକୀ ପରିସରରେ ଏକ ବୋମା ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ଦଳଗୁଡ଼ିକ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣର ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ। ଯାଞ୍ଚ୍ ସମୟରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହଜନକ ଜିନିଷ ମିଳି ନଥିଲା। ଏବେ ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେ, କିଏ କଲ୍ କରିଥିଲା? ତାଙ୍କୁ ଖୋଜା ଚାଲିଛି।

Red Fort and Jama Masjid received bomb threat call. According to Delhi Police, nothing suspicious was found during the check and the call was declared as hoax: Delhi Police