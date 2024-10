ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତରେ ନିଷିଦ୍ଧ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଶିଖ୍ ଫର ଜଷ୍ଟିସର ମୁଖ୍ୟ ଗୁରୁପତୱନ୍ତ ସିଂ ପନ୍ନୁ ଏକ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନକୁ ବୋମାରେ ଉଡ଼ାଇଦେବା ନେଇ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଏକ ଭିଡିଓ ପ୍ରକାଶ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ୧୯୮୪ ଶିଖ ଦଙ୍ଗା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନକୁ ବୋମାରେ ଉଡ଼ାଇବେ। ଗୁରୁପତୱନ୍ତ ସିଂ ପନ୍ନୁଙ୍କ ଧମକ ପରେ ଭାରତର ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିମାନେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଡା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।

ଦେଶରେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବିମାନକୁ ବୋମାରେ ଉଡ଼ାଇଦେବା ଧମକ ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ଗତ ୭ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ୯୦ ବିମାନକୁ ବୋମାରେ ଉଡ଼ାଇବା ନେଇ ଧମକ ମିଳିସାରିଛି। ଏନେଇ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି।

ରବିବାର ଦିନ ୨୫ରୁ ଅଧିକ ବିମାନକୁ ବୋମା ଧମକ ମିଳିଥିଲା। ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ପିଟିଆଇ ଅନୁଯାୟୀ ଇଣ୍ଡିଗୋ, ବିସ୍ତାରା ଏବଂ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଆଦିର ୬ଟି ଲେଖାଏଁ ବିମାନକୁ ଏଭଳି ଧମକ ମିଳିଥିଲା।

ଶନିବାର ଦିନ ୩୦ରୁ ଅଧିକ ବିମାନକୁ ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ଶହ ଶହ ଯାତ୍ରୀ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ।

ଗତ ଏକ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ୯୦ରୁ ଅଧିକ ବିମାନ ବୋମା ଧମକ ପାଇଛନ୍ତି। ପରେ ଏସବୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଧମକ ଯୋଗୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି ହୋଇଛି।

The bad news is there was a bomb threat on an Air India flight and an emergency landing. So our plane is delayed. The good news is everyone is OK, they brought in a wonderful Inuit accordion player to help everyone’s spirits, and we are an extra few hours in wonderful Iqaluit. ❤️ pic.twitter.com/zyYdqcA33j — Robin Debreuil (@debreuil) October 15, 2024

ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟୁରୋରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଛନ୍ତି। ସିଆଇଏସଏଫ, ଏନଆଇଏ ଏବଂ ଆଇବିକୁ ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।



ଇତିହାସର ଏକ କାହାଣୀ ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ ଗୁରୁପତୱନ୍ତ ସିଂ ପନ୍ନୁଙ୍କ ଏହି ଧମକକୁ ଟିକିଏ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଉଚିତ୍। କାରଣ ଇତିହାସରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ କନିଷ୍କ ସମାନ ଖାଲିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ୩୨୯ ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ।

Mumbai Police has arrrested a suspect from Rajnandgaon, Chhattisgarh, for making Hoax Calls.



Within 48 hours, the police tracked a Social media account that threatened that there were bombs in ten planes.



The X account “schizobomber777” has been suspended. pic.twitter.com/WauIUkMUKK — Janta Journal (@JantaJournal) October 16, 2024

ଅପରେସନ୍ ବ୍ଲୁ ଷ୍ଟାରରେ ଜେନେରାଲ୍ ସିଂ ଭିନ୍ଦରୱାଲେଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଖାଲିସ୍ତାନକୁ ଭାରତ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ପଞ୍ଜାବରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ତାହା ହୋଇପାରି ନ ଥିଲା। ଭିନ୍ଦରୱାଲେଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ପରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ଅନ୍ୟ ଏକ ଖାଲିସ୍ତାନୀ ସଂଗଠନ ବାବର ଖାଲସା ଖାଲିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବାବର ଖାଲସା କାନାଡା, ଜର୍ମାନୀ, ବ୍ରିଟେନ ଏବଂ ଭାରତର କିଛି ଅଂଶରେ ଅଲଗା ଖାଲିସ୍ତାନର ଦାବି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।

କାନାଡାର ବାବର ଖାଲସାର ନେତା ଜଣେ ଖାଲିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ତଲୱିନ୍ଦର ସିଂ ପରମାର ଥିଲେ। ସେ ଭାରତରେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ କାନାଡାକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଖାଲିସ୍ତାନୀ ଭାରତୀୟ ବିମାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏହି ଘୋଷଣାର ପ୍ରାୟ ଏକ ବର୍ଷ ପରେ ଖାଲିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ କାନାଡାର ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ବିମାନ କନିଷ୍କକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ।

#WATCH | Jaipur, Rajasthan | An IndiGo flight bound for Lucknow from Dammam (Saudi Arabia) made an emergency landing at Jaipur airport after it received a threat mail claiming to have a bomb in the plane.



After checking, no suspicious object was found. pic.twitter.com/phv8vu7ckS — ANI (@ANI) October 15, 2024

ମଣ୍ଟ୍ରିଆଲ୍-ଲଣ୍ଡନ-ଦିଲ୍ଲୀ-ବମ୍ବେ ପାଇଁ ଚାଲିଥିବା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ବିମାନ ନମ୍ବର ୧୮୨ କନିଷ୍କରେ ୨୩ ଜୁନ୍ ୧୯୮୫ରେ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡରେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସମୁଦାୟ ୩୨୯ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୨୬୮ ଜଣ କାନାଡାର ନାଗରିକଥିଲେ। ୨୭ ଜଣ ବ୍ରିଟିଶ ଏବଂ ୨୪ ଜଣ ଭାରତୀୟ ଥିଲେ। ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଖାଲିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମନଜିତ ସିଂଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିଲା। ୨୨ ଜୁନ୍ ୧୯୮୫ରେ, ସେ ନିଜ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଭାନକୋଭରରୁ ଟରୋଣ୍ଟୋ ଅଭିମୁଖେ ପଠାଇଥିଲେ।

ଜୁନ୍ ୨୩ରେ, ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ ନମ୍ବର ୧୮୨କନିଷ୍କରେ ଟରୋଣ୍ଟୋରୁ ଭାରତକୁ ଲଗେଜ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ବିମାନଟି ଟରୋଣ୍ଟୋରୁ ଲଣ୍ଡନ ଦେଇ ଭାରତ ଯିବାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିମାନଟି ଲଣ୍ଡନରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରି ନ ଥିଲା। ଏକ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା ​​ଏବଂ ବିମାନର ଆବର୍ଜନା ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ମହାସାଗରରେ ପଡିଯାଇଥିଲା। ଆମେରିକାରେ ୯/୧୧ ଆକ୍ରମଣ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ସହ ଜଡିତ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଆକ୍ରମଣ ଥିଲା।

ସେହି ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ୨୨ ଜୁନ୍ ୧୯୮୫ରେ ଜାପାନର ରାଜଧାନୀ ଟୋକିଓର ନରିଟା ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଏକ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା, ଯାହା ଲଗେଜ୍ ବୋମା ଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଲଗେଜ୍ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ପାଇଁ ବାବର ଖାଲସା ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରିଥିଲା। ଯାହା ଭାରତ ବ୍ୟତୀତ କାନାଡାରେ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ଥିଲା।

ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକାରେ ରହୁଥିବା ଗୁରୁପତୱନ୍ତ ସିଂ ପନ୍ନୁ ମଧ୍ୟ ତଲୱିନ୍ଦର ପରମାରଙ୍କ ଭଳି ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନରେ ବିସ୍ଫୋରଣ କରିବେ। ତେଣୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୧ ନଭେମ୍ବରରୁ ୧୯ ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।

ଗୁରୁପତୱନ୍ତ ସିଂ ପନ୍ନୁ ଏଭଳି କହିବା ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ। ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ, ୪ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୩ରେ, ପନ୍ନୁ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନକୁ ବୋମାରେ ଉଡ଼ାଇବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିବା ଏକ ଭିଡିଓ ଜାରି କରି ନଭେମ୍ବର ୧୯ରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ ଯୋଗେ ଯାତ୍ରା ନ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ୧୯ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୩ରେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଧମକ କେବଳ ଧମକ ହୋଇ ରହି ଯାଇଥିଲା। ଏଥର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଧମକରେ କୌଣସି ଭୟର କାରଣ ନାହିଁ ବୋଲି ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଇତିହାସରେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ତେଣୁ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିମାନେ ବିଶେଷ ସତର୍କ ଅଛନ୍ତି।