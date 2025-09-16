ନାସିକ:କୃଷକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଏନସିପି ଶରଦ ପାୱାର ଗୋଷ୍ଠୀର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଲ୍ଫ କ୍ଲବ୍ ପଡ଼ିଆରୁ ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ବିଶାଳ ପ୍ରତିବାଦ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଚାଷୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ଶରଦ ପାୱାର, ସାଂସଦ ସୁପ୍ରିୟା ସୁଲେ, ବିଧାୟକ ଜୟନ୍ତ ପାଟିଲ, ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଶଶିକାନ୍ତ ସିନ୍ଦେ, ବିଧାୟକ ରୋହିତ ପାୱାର, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜେଶ ଟୋପେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ମୋର୍ଚ୍ଚାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ।
ବିଧାୟକ ରୋହିତ ପାୱାର ଏହି ମଞ୍ଚରୁ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହା ଚାଷୀଙ୍କ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଆକ୍ରୋଶ ପଦଯାତ୍ରା। ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାରଙ୍କୁ ଏବେ ମାଟିରେ ମିଶାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରତିଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ୮ ଜଣ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏହା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ କେବଳ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି।
ରାଜ୍ୟରେ ତିନି ଗଧିଆଙ୍କ ସରକାର ଚାଲିଛି। କ୍ଷମତାରେ ତିନି ଗଧିଆ ବସିଛନ୍ତି। ସେ କାହାର ନାମ ନ ନେଇ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନବୀସ୍ ଏବଂ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କୁ ପରୋକ୍ଷରେ ଗଧିଆ କହିଥିଲେ।
ସେ କହିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନାମରେ ରାଜନୀତି କରୁଥିବା ଏହି ସରକାର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରୁନାହିଁ। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଋଣ ଛାଡ, ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୨୧୦୦ ଟଙ୍କା, ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତିର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସବୁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ। କ୍ଷମତା ଯୋଗୁ ଏହି ସରକାର ଅହଂକାରୀ ହୋଇଗଲେଣି।