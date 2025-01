ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥାଇରୋକେୟାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜିସର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏବଂ ସିଇଓ ଡକ୍ଟର ଆରୋକିଆସ୍ୱାମୀ ଭେଲୁମଣି। ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଚତାରକା ହୋଟେଲରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କ୍ୟାବ୍ ସେବା ବାଛି ତାଙ୍କର ବିନମ୍ରତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଭେଲୁମଣି। ଅଧିକାଂଶ ଅତିଥି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କାରରେ ଆସିଥିବା ବେଳେ ସେ ବି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କାରରେ ଆସିଥିବେ ବୋଲି ଲୋକେ ଭାବିଥିଲେ। ହେଲେ ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାବରେ ବସିବା ଦେଖି ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।

True Luxury in Life.



In a 5 star hotel portico. At 10:30 pm.



After dinner, I called for OLA.

While waiting many insisted for a selfie. Long queue.

All high end cars of Rich are behind the OLA patiently.

When I sat in OLA it shocked all.



When you are tall. Be cool. Be…