ଜୟପୁର: ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଦାଉରୁ କେହି ବି ବର୍ତ୍ତି ପାରୁ ନାହାନ୍ତି । ଏପ୍ରିଲ ମାସର ଖରା ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଲାଣି । ଏପ୍ରିଲରୁ ଏତେ ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳି ହେଉଛି ଯେ ମେ ମାସ କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମଣିଷ ମଥାରେ ହାତ ଦେଇ ଦେଉଛି । କାରଣ ଏବେଠୁ ଯଦି ଏତେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ତାହାଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଣ ହେବ ପରିସ୍ଥିତି ।

ଖରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମଣିଷ କେତେ କଣ ନିରାପତ୍ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି । ଘରୁ ବାହାରିବା ବେଳେ ସାଙ୍ଗରେ ପାଣି ବୋତଲ, ଛତା ଏବଂ ସନ ଗ୍ଲାସ ପିନ୍ଧୁଛି । ଖରା ପାଇଁ ଘରେ ଏସି, କୁଲର, ଫ୍ୟାନ ଆଦିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି । ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏତେ ଗରମ ହେଉଛି ତାହାଲେ ଥରେ ଭାବିଲେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କେତେ ଗରମ ନହେଉଥିବ । ଜଙ୍ଗଲ ତାତିଲେ ତ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ପାଣି ପାଇଁ ଜନବସତି ମୁହାଁ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ଖରା ଦିନେ ଜଙ୍ଗଲ ଜଳିଲେ ଜଳିଯାଆନ୍ତି ବି ପଶୁପକ୍ଷୀ ।

#WATCH | Udaipur, Rajasthan | Sajjan Garh Biological Park takes steps to protect zoo animals from heat. Water sprinkling, fans and a special diet are being arranged for the animals. pic.twitter.com/gXSjYS7cVQ