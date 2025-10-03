ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ବା ଆଇଏଏଫ୍ ମୁଖ୍ୟ ଏପି ସିଂହ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ‘ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର’ରେ ଆମେରିକା ନିର୍ମିତ ଏଫ୍-୧୬ ଏବଂ ଚୀନ୍ ନିର୍ମିତ ଜେଏଫ୍-୧୭ ସମେତ ୮-୧୦ଟି ପାକିସ୍ତାନୀ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି।
୯୩ତମ ବାୟୁସେନା ଦିବସ ପାଳନରେ ଭାଷଣ ଦେଇ, ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ ଭାରତୀୟ ବିମାନ ନଷ୍ଟ ହେବା ସମ୍ପର୍କରେ ଦାବିକୁ ମଧ୍ୟ ଖାରଜ କରି ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଏକ "ମନୋହର କାହାଣୀ" ବୋଲି କହିଥିଲେ।
କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ; ‘ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର’ ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନର କ୍ଷତିର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରି, ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ୪-୫ ଏଫ୍-୧୬ ଏବଂ ଜେଏଫ୍-୧୭ ଶ୍ରେଣୀର ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ନିରୀକ୍ଷଣ ବିମାନ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଖସାଇ ଦେଇଛି। "ଆମ ପାଖରେ ୩୦୦ କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ଦୂରଗାମୀ ଆକ୍ରମଣର ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ବୋଲି ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ ମାର୍ଶାଲ କହିଛନ୍ତି।