ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ଉପରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ସେ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଏହାକୁ ଦୁଇଗୁଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଦେଶ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ବୋମା ଫିଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ନେତାମାନେ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆମେରିକାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି।
ଆମେରିକୀୟ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ତଥା ଜନ୍ ହପକିନ୍ସ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଫେସର ଷ୍ଟିଭ୍ ହାଙ୍କେ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏନଡିଟିଭିକୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଦେଶ ବିରୋଧରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରି ନିଜକୁ ବର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ଅଧିକ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥହୀନ। ଅର୍ଥନୀତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ।" ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ୫୦ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକାର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଆସିଛି।
ପ୍ରଫେସର ହାଙ୍କେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ନେପୋଲିୟନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ପାଳନ କରିବା। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ନିଜକୁ ବର୍ବାଦ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କେବେବି ଶତ୍ରୁ ସହିତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କର ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଟ୍ରମ୍ପ ନିଜକୁ ବର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭାରତ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ରଣନୀତି ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକିଏ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ୍। ମୁଁ ଏହା କହୁଛି କାରଣ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କାର୍ଡର ଦୁର୍ଗ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଆମେରିକୀୟମାନଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ମୋଟ ଜାତୀୟ ଉତ୍ପାଦ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେରିକାରେ ବାଣିଜ୍ୟରେ କ୍ଷତି ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ଅର୍ଥନୀତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶୁଳ୍କ ଅର୍ଥନୀତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଦରକାରୀ।"