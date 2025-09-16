କାଠମାଣ୍ଡୁ: ନେପାଳରେ ଜେନ୍-ଜେଡ୍ ପ୍ରତିବାଦ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିଥିଲା ଏବଂ ମାତ୍ର ୨ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେ.ପି ଶର୍ମା ଓଲି ସରକାରଙ୍କୁ ଆଣ୍ଠୁମାଡ଼ି ବସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ଏହା ପରେ, ଇସ୍ତଫାର ଧାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ନେପାଳରେ ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଗଠିତ ହୋଇଛି,ଯାହାର ନେତୃତ୍ୱ ସୁଶୀଲ କାର୍କି ନେଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ ସହିତ, ନେପାଳର କ୍ଷତି ଏହାର ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ଏକ ସଙ୍କଟ ପାଲଟିଛି। ନେପାଳ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର, ଯେଉଁଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅଧିକାଂଶ ଆୟର ଉତ୍ସ। ତେବେ ସେଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି।
ନେପାଳ ଏପରି ଏକ ଦେଶ ଯାହା ସବୁବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସହିତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ। କାଠମାଣ୍ଡୁରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଅଛି। ପୂର୍ବରୁ ଦିନରାତି ଥାମେଲରେ ଭିଡ଼ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ନିର୍ଜନ ହୋଇଯାଇଛି। କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରୁ ଲୋକମାନେ ଏଠାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ। ବିଶ୍ୱର ସାତଟି ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ସେଠାରେ ଥିବାରୁ ନେପାଳକୁ ହିମାଳୟର କୋଣରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଞ୍ଚଳ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଜେନ୍-ଜେଡ୍ ପ୍ରତିବାଦ ପରେ, ସେଠାରେ ହୋଟେଲରେ ବୁକିଂ ଲଗାତାର ବାତିଲ କରାଯାଉଛି। ବୁକିଂ ବାତିଲ ୩୫% ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ଥାମେଲ କାଠମାଣ୍ଡୁର ଏକ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଠାରେ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସହିତ ଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଏଠାକାର ଦୋକାନ, ପବ୍ ଏବଂ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ଯୁବବର୍ଗ ଏବଂ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଯୋଗୁ ଭିଡ଼ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ୧୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ସେଠାରେ ନୀରବତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହା ଯୋଗୁ କେବଳ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିନାହିଁ ବରଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବିକ୍ରେତା ଏବଂ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଛି।
ଜେନ୍-ଜେଡ୍ ପ୍ରତିବାଦରେ, ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ନିର୍ବିଚାରରେ ଧ୍ୱଂସ ଘଟାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନେକ ବଡ଼ ହୋଟେଲକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣି ଥରେ ମରାମତି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ରଏଟର୍ସ ଅନୁଯାୟୀ, ନେପାଳ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ହୋଟେଲ ମାଲିକ ଏବଂ ଟ୍ରେକିଂ ଆୟୋଜକମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୁକିଂ କରାଯାଇଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୩୦% ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ହୋଟେଲ ବୁକିଂ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି, ଟ୍ରେକିଂ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ୩୫% ଟ୍ରେକର୍ ସେମାନଙ୍କର ବୁକିଂ ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ହିଂସା ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ଅନେକ ଦୋକାନ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏସବୁ ବିକ୍ରୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଲୋକଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ହୋଇଛି। ତଥାପି, ବର୍ତ୍ତମାନ ନେପାଳରେ ପରିସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଉଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି, ୧୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଯୁବବର୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର ଏକ ଜାତୀୟ ଶୋକ ସମାରୋହ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଏବଂ ଦୋକାନ ସମେତ ଅନେକ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ନିଆଁ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଗନ୍ଧ ଏବେ ବି ସହରରେ ବ୍ୟାପି ରହିଛି। ପାଉଁଶ ଏବଂ ଧୂଆଁର ଗନ୍ଧ ପରିବେଶକୁ ବିଷାକ୍ତ କରିଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ,ନେପାଳର ହୋଟେଲ ମାଲିକମାନେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଫେରିବା ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କାରଣ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ୧୨ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ନେପାଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ଦେଶର ଜିଡିପିର ୮% ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ନେପାଳରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ୫ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।