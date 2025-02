ୱାଶିଂଟନ/ଅଟୱା: ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କାନାଡା, ମେକ୍ସିକୋ ଏବଂ ଚୀନ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଧିକ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବା ପରେ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କାନାଡା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜଷ୍ଟିନ୍ ଟ୍ରୁଡୋ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରୁଡୋ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁର ଜବାବରେ ତାଙ୍କ ସରକାର ୧୫୫ ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବେ।

ଏହା ସହିତ, ଟ୍ରୁଡୋ କାନାଡାର ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱଦେଶୀ ଉତ୍ପାଦ କିଣି ଦେଶ ଭିତରେ ଛୁଟିଦିନ ପାଳନ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ କାନାଡା ନାଗରିକ ଛୁଟିଦିନ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି। ଯାହା ଆମେରିକା ପାଇଁ ଆୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ।

ଏହି ସମୟରେ, ଚୀନ୍ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ବିରୋଧରେ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନ (ଡି୍ଲୁଟିଓ)କୁ ଯିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛି। ଚୀନ୍‌ର ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହାକୁ ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି କହିଛି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ, ଆମେରିକାର ଏକପାଖିଆ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନ ନିୟମର ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଉଲ୍ଲଂଘନ। ଚୀନ୍ କହିଛି, ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଆମେରିକାର ନିଜସ୍ୱ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବା ସହିତ ଚୀନ୍-ଆମେରିକାର ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସହଯୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧା ଦେବ।

ଶନିବାର ଦିନ, ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆମେରିକାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସହଯୋଗୀ କାନାଡା, ମେକ୍ସିକୋ ଏବଂ ଚୀନ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶୁଳ୍କ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଟ୍ରମ୍ପ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ କାନାଡା ଏବଂ ମେକ୍ସିକୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ୨୫% ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ଚୀନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅତିରିକ୍ତ ୧୦% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବେ। ଟ୍ରମ୍ପ ଏଥିପାଇଁ 'ଅବୈଧ ବିଦେଶୀ' ଏବଂ 'ଡ୍ରଗ୍ସ ଚାଲାଣ'ର ବିପଦକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ।

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଘୋଷଣା ପରେ, କାନାଡା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଟ୍ରୁଡୋ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଘୋଷଣା କରୁଛି ଯେ, ଆମେ ୧୫୫ ବିଲିୟନ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର ଆମେରିକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇ ଆମେରିକାର ବାଣିଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଜବାବ ଦେବୁ।

