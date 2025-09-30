କୋଲକାତା: କଥାରେ ଅଛି ନଈ କେ ବାଙ୍କ୍ ଦେଶ୍ କେ ଫାଙ୍କ୍, ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ରେ ନବରାତ୍ରି ଏବଂ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବେ ଲୋକେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକେ ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ଉପବାସ ରଖନ୍ତି ଏବଂ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମାଂସ ଏବଂ ମାଛ ଖାଇବା ସାଧାରଣ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପରମ୍ପରା ପଛରେ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ କାରଣ ରହିଛି।
ନବରାତ୍ରି ଏବଂ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ପ୍ରଥମେ ଯାହା ମନକୁ ଆସେ ତାହା ହେଉଛି ଉପବାସ, ସାତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଭାବନା। ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଲୋକମାନେ ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ମାଂସ, ମଦ୍ୟପାନ, ପିଆଜ ଏବଂ ରସୁଣ ପରିହାର କରୁଥିବା ବେଳେ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପରିସ୍ଥିତି ଭିନ୍ନ ରହିଥାଏ। ସେଠାରେ, ମାଂସ, ମାଛ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପରମ୍ପରାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ଖାଦ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଭିନ୍ନ ରହିଥାଏ। ଏହା ଦେଶର ଅନ୍ୟ ଅଂଶ ପରି ନୁହେଁ। ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମୟରେ ବଙ୍ଗାଳୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଏହି ଖାଦ୍ୟ ପରମ୍ପରା ପରେ ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସାମାଜିକ କାରଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ।
ଝିଅ ବାପାମାଆଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବା କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ଉତ୍ସବ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ପାରିବାରିକ ଉତ୍ସବ। ବଙ୍ଗାଳୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ, ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ କେବଳ ଦେବୀ ଭାବରେ ନୁହେଁ ବରଂ ବଙ୍ଗଳାର ଝିଅ ଭାବରେ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ।
ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ, ଶାରଦୀୟ ନବରାତ୍ରି ବା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମୟରେ, ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଜ ମାତୃଗୃହକୁ ଆସନ୍ତି। ଯେପରି ପରିବାରରେ ଜଣେ ଝିଅ ଶାଶୁ ଘରୁ ନିଜ ବାପଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ଝିଅ ପସନ୍ଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ।
ସେହିପରି ବଙ୍ଗାଳୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଦେବୀ ମାତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ବୋଲି ମାନି ପାରମ୍ପରିକ ବଙ୍ଗାଳୀ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି।
ଏହି ଖାଦ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ମାଛ, ମାଂସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। କାରଣ ସେସବୁ ଖାଦ୍ୟ ବଙ୍ଗାଳୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କର ସଂସ୍କୃତିର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ। ଏହି ଉତ୍ସବ ଏକ ଧାର୍ମିକ ରୀତିନୀତି ଏବଂ ଏକ ମହାନ ପାରିବାରିକ ପୁନର୍ମିଳନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ, ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜା ମୁଖ୍ୟତଃ ଶାକ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପରମ୍ପରା ସହିତ ଜଡିତ। ଶାକ୍ତ ପରମ୍ପରାରେ, ଦେବୀଙ୍କ ପୂଜାରେ ବଳି ଏବଂ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ମାଂସ ଭୋଜନ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ, ମାଂସ ମାଛ ମଧ୍ୟ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ନୈବେଦ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ପିଆଜ ଏବଂ ରସୁଣ ବିନା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପାୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ "ନିରାମିଷ୍ ମାୱଂସ୍" (ନିରାମିଷ ମାଂସ) କୁହାଯାଇଥାଏ।
ଏହି ନୈବେଦ୍ୟ ପରେ ପ୍ରସାଦ ଭାବରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରଥା ଦର୍ଶାଏ ଯେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଖାଦ୍ୟ କେବଳ ଏକ ସ୍ୱାଦ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ପରମ୍ପରାର ଏକ ଅଂଶ।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମାଛ କେବଳ ଏକ ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହାକୁ ସମୃଦ୍ଧି, ପ୍ରଜନନ ଏବଂ ଖୁସିର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ବଙ୍ଗାଳୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଶୁଭ ଅବସରରେ ମାଛ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ମନେ କରିଥାନ୍ତି।
ବିଜୟାଦଶମୀର ସକାଳେ ମଙ୍ଗଳ ଘଟ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଯୋଡ଼ା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାଛ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମୟରେ ମାଛ ଖାଇବାକୁ ମଙ୍ଗଳର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ, ସମସ୍ତ ବଙ୍ଗାଳୀ ପରିବାର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମୟରେ ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ବଙ୍ଗାଳୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ, କିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ବୈଷ୍ଣବ ପରମ୍ପରା ସହିତ ଜଡିତ ପରିବାର କେବଳ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ଏବଂ ମାଂସ ଏବଂ ମାଛ ପରିହାର କରିଥାନ୍ତି।
ତଥାପି, ଅଧିକାଂଶ ବଙ୍ଗାଳୀ ପରିବାରରେ, ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଉତ୍ସବର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ସମୟ ସହିତ, କିଛି ସହରରେ ନୂତନ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁ ସାତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଳନ କରୁଥିବା ପରିବାରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଶତାବ୍ଦୀ ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା ଏବେ ବି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାକୁ ଏହାର ଅନନ୍ୟ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ।