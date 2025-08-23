କୋଲକାତା:ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରେଳ ଟ୍ରାକରେ ଏକ ହୃଦୟବିଦାରକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା।  ଗୋଟିଏ ହାତୀ ରେଳ ଟ୍ରାକରେ ଚାଲୁଥିଲା, ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ସାମ୍ନାରୁ ଏକ ଟ୍ରେନ୍ ଆସୁଥିଲା। ହାତୀକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ  ଟ୍ରେନ୍ ଅଟକାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା।

ଭାରତୀୟ ବନ ସେବା ଅଧିକାରୀ ପରବୀନ କାସୱାନ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତର  ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ହାତୀଟି ରେଳ ଟ୍ରାକ୍‌ରେ ଚାଲିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଜୋରରେ ଚାଲୁଛି ଏବଂ ଗର୍ଜନ କରୁଛି। ଏହା ମନେ ହେଉଛି ଯେପରି ସେ ‌ପାଖେଇ ଆସୁଥିବା  ଟ୍ରେନ୍‌କୁ ଦେଖିଛି।


ଟ୍ରେନ୍ ଅଟକିବା ଦେଖି, ହାତୀ ଅଟକିଯାଉଛି, ତା’ପରେ ରେଳ ଟ୍ରାକ୍‌ରୁ ବାହାରି ଏବଂ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଫେରିଯାଉଛି।

ଭିଡିଓ ସହିତ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ତାଙ୍କ କ୍ୟାପସନରେ କାସୱାନ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏଲପି  ଏସ. ଟପ୍ପୋ ଏବଂ ଏଏଲପି ଏସ. ହାଲଦାର ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ। ସେମାନେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରେକ୍ ଲଗାଇ ହାତୀକୁ ବଞ୍ଚାଇଲେ। ବୁଧବାର, ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରେଳ ଟ୍ରା‌କ୍‌ରେ ଏହି ଘଟିଥିବା କୁହାଯାଉଛି।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜରମାନେ ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍ ଏବଂ ସହାୟକ ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍‌ଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ୟୁଜର କହିଛନ୍ତି,ହାତୀକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ କହିଛନ୍ତି, ଏପରି ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଶଂସାର ଯୋଗ୍ୟ।

 West Bengal | Elephant | eastern railway