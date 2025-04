୫ ମିନିଟରେ ଖୋଲିବ ଏବଂ ୩ ମିନିଟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ।

ଚେନ୍ନାଇ: ରାମନବମୀ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଦେଶକୁ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ରବିବାର ତାମିଲନାଡୁର ରାମେଶ୍ୱରମର ପମ୍ବନରେ ନିର୍ମିତ ଭର୍ଟିକାଲ୍ ଲିଫ୍ଟ ସି ସେତୁର ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଭୂଲମ୍ବ ଲିଫ୍ଟ ସମୁଦ୍ର ସେତୁ। ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ସଜ୍ଜିତ ଏହି ନୂତନ ପମ୍ବନ ସେତୁ ସମୁଦ୍ର ଉପରକୁ ଉଠିପାରିବ। ଏହା କେବଳ ଏକ ସେତୁ ନୁହେଁ ବରଂ ଭାରତର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ।

ଏସିଆର ପ୍ରଥମ ଭୂଲମ୍ବ ଲିଫ୍ଟ ସମୁଦ୍ର ସେତୁ ମଣ୍ଡପମରୁ ରାମେଶ୍ୱରମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମିତ। ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ୫୩୫କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ଏହାର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ।

ଏହି ପମ୍ବନ ସେତୁ ରାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ରାମ ସେତୁ ପରି ମଜବୁତ ଏବଂ ଏହାର ସାଂସ୍କୃତିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ରାମାୟଣ ଅନୁସାରେ, ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ସେନା ରାମେଶ୍ୱରମ୍ ନିକଟସ୍ଥ ଧନୁଷକୋଡିରୁ ରାମ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।

ନୂତନ ପମ୍ବନ ରେଳ ସେତୁ ରାମେଶ୍ୱରମ୍ ଦ୍ୱୀପକୁ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟଭୂମି ସହିତ ସଂଯୋଗ କରେ ଏବଂ ଏହା ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଭାରତୀୟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସଫଳତା। ଏହି ସେତୁଟି ୨.୦୮ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା। ଏଥିରେ ୯୯ଟି ସ୍ପାନ୍ (ସ୍ତମ୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା) ଅଛି ଏବଂ ଏହାର ଉଠାଣ ଅଂଶ ୭୨.୫ ମିଟର ଲମ୍ବା, ଯାହା ୧୭ ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠିପାରିବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବଡ଼ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ଯାତାୟାତ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଟ୍ରେନ ସେବା କୌଣସି ବାଧା ବିନା ଜାରି ରହିପାରିବ।

ସେତୁକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ, ଏଥିରେ ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ରଙ୍ଗ ଏବଂ ୱେଲ୍ଡିଂ ଜଏଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଏହା ଦ୍ବାରା ସେତୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ ହୋଇ ପାରିଛି। ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି, ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ରେଳ ଟ୍ରାକର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସମୁଦ୍ର ପବନ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା କ୍ଷୟରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଲିସିଲୋକ୍ସେନ ଆବରଣ ରହିଛି।

ଏହା ୧୧୧ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବ୍ରିଟିଶ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ସେତୁକୁ ବଦଳାଇବ। ପ୍ରଥମ ପମ୍ବନ ସେତୁ ୧୯୧୪ ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଏକ କ୍ୟାଣ୍ଟିଲିଭର (ସେତୁର ଶେଷ ଭାଗକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ କାନ୍ଥରୁ ବାହାରକୁ ଲମ୍ବିଥିବା ଧାତୁ କିମ୍ବା କାଠର ଏକ ଲମ୍ବା ଖଣ୍ଡ) ଡିଜାଇନ୍ ସେତୁ ଥିଲା। ଏଥିରେ ଏକ ସ୍କେର୍ଜର ରୋଲିଂ ଲିଫ୍ଟ ପାର୍ଟ ଥିଲା।

ଏହା ସମୁଦ୍ରରେ ଖୋଲୁଥିଲା ଏବଂ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ଯିବାକୁ ଦେଉଥିଲା। ଏକ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି, ଏହି ସେତୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ, ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନରେଖା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ପରିବେଶର କ୍ଷତି ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଟ୍ରାଫିକକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ, ସରକାର ଫେବ୍ରୁଆରି ୨୦୧୯ ରେ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପମ୍ବନ ସେତୁ ନିର୍ମାଣକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ।

ଦେଶର ଏହି ସେତୁ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସେତୁ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ନୂତନ ପମ୍ବନ ସେତୁ ରେଳ ବିକାଶ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ (ଆରଭିଏନଏଲ) ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏହା ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନରେ ଏକ ନବରତ୍ନ କମ୍ପାନି। ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ, ପରିବେଶଗତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ପ୍ରବଳ ସମୁଦ୍ର ତରଙ୍ଗ, ପ୍ରବଳ ପବନ ଏବଂ ଖରାପ ପାଗ ଭଳି ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିଥିଲା।

ଏହି ଅଞ୍ଚଳଟି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ଏବଂ ଭୂମିକମ୍ପ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ, ତେଣୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ ବହୁତ ଭାବିଚିନ୍ତି ଏକ ଦୃଢ଼ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଏହି ନୂତନ ସେତୁକୁ ଆମେରିକାର ଗୋଲଡେନ୍ ଗେଟ୍ ବ୍ରିଜ୍, ଲଣ୍ଡନର ଟାୱାର ବ୍ରିଜ୍ ଏବଂ ଡେନମାର୍କ ତଥା‌ ସ୍ୱିଡେନକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଓରେସୁଣ୍ଡ ବ୍ରିଜ୍ ଭଳି ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସେତୁ ମଧ୍ୟରେ ଗଣନା କରାଯାଉଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ସେତୁ ସେମାନଙ୍କର ବୈଷୟିକ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ଏବେ ନୂତନ ପମ୍ବନ ସେତୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସେତୁ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି।

ଏହା ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହିତ ଭାରତର ସାମୁଦ୍ରିକ ଏବଂ ଭୂକମ୍ପୀୟ ପରିସ୍ଥିତିର ସଫଳତାର ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି।

Rameswaram, Tamil Nadu: PM Narendra Modi inaugurates New Pamban Bridge - India's first vertical lift sea bridge and flags off Rameswaram-Tambaram (Chennai) new train service, on the occasion of #RamNavami2025



ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଏକ ଭୂଲମ୍ବ ଲିଫ୍ଟ ସେତୁ ହେଉଛି ଏକ ସେତୁ ଯାହାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଜଳପୃଷ୍ଠରୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇହେବ। ଭୂଲମ୍ବ ସେତୁକୁ ଉଚ୍ଚ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ବଡ଼ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ସେହି ମାର୍ଗ ଦେଇ ସହଜରେ ଯାତାୟାତ କରିପାରିବେ।

ନୂତନ ପମ୍ବନ ସେତୁର ବିଶେଷତ୍ବ ହେଉଛି, ଏହା ଏକ ୭୨.୨ ମିଟର ପ୍ରସ୍ଥ ସମୁଦ୍ର ପଥ। ସେତୁର ଗୋଟିଏ ଲେନରେ ଦୁଇଟି ଟ୍ରକ୍ ସହଜରେ ଏକକାଳୀନ ଚଳାଚଳ କରିପାରିବ। ଏହି ସେତୁକୁ ୧୭ ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ କରାଯାଇପାରିବ।

ଏହି ସେତୁଟି ପୁରୁଣା ସେତୁ ଅପେକ୍ଷା ୩ମିଟର ଉଚ୍ଚ।

ଏହି ସେତୁକୁ ସ୍ଥାୟୀ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ, ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି।

ଏହି ସେତୁ ଖୋଲିବା ସହିତ, ରେଳବାଇକୁ ଏହାର ଯାତାୟାତକୁ ସୁଗମ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ଭାରୀ ଏବଂ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ସେତୁ ପାର ହୋଇପାରିବେ।

ରେଳ ଇତିହାସରେ ଏହି ସେତୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେତୁ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେତୁ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ପ୍ରଥମ ଭୂଲମ୍ବ ଲିଫ୍ଟ ସେତୁ ତାମିଲ ଇତିହାସ, ସଂସ୍କୃତି, ପ୍ରାଚୀନ ତାମିଲ ସଭ୍ୟତା ଏବଂ ତାମିଲ ଭାଷାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଚମତ୍କାର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏହାର ଅନନ୍ୟ ଡିଜାଇନ୍ ପଛରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି। ତାମିଲନାଡୁର ରାମନାଥପୁରମ ଜିଲ୍ଲାର ଏହି ସେତୁ କଳଙ୍କି ଯୋଗୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ପୁରୁଣା ଗଠନକୁ ବଦଳାଇବ। ଏହା ଦେଶର ରେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ।

ପାମ୍ବନ ସେତୁ କିପରି କାମ କରିବ?:

ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ: ନୂତନ ସେତୁର ମଧ୍ୟଭାଗ ଭୂଲମ୍ବ ଭାବରେ ଉପରକୁ ଉଠିବ।

ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ: ପୁରୁଣା ସେତୁକୁ ଢଳାଇ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ଦିଆଯିବ।

ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ: ଜାହାଜଟି ପୋଲ ତଳେ ଚାଲିଯିବ।

ଏହାର ବିଶେଷତ୍ୱ ​​କ’ଣ?:



ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭୂଲମ୍ବ ଲିଫ୍ଟ ସ୍ପାନ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସ୍ପାନ୍ କୁ ମାନୁଆଲି ଉଠାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।

ଏହି ସେତୁକୁ ୨୨ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ କରାଯାଇପାରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ବଡ଼ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ଏହା ଦେଇ ଯାଇପାରିବେ

ଦ୍ରୁତ ଗତିର ଟ୍ରେନ ପାଇଁ ଡବଲ ଟ୍ରାକ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତୀକରଣ ଆବଶ୍ୟକ

୫ ମିନିଟରେ ଉଠିଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ସମୟ ସଞ୍ଚୟ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା।

ପମ୍ବନ ସେତୁ ଉପରେ ଟ୍ରେନ୍ ଏବଂ ତଳେ ଜାହାଜ ସହିତ କିପରି କାମ କରିବ?

ଜାହାଜ ପାର ହେବା ପାଇଁ ସେତୁର ୬୩ ମିଟର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ।

ଯେତେବେଳେ ଏକ ବଡ଼ ମାଲବାହୀ ଜାହାଜ ସେତୁ ପାଖକୁ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ସାଇରନ୍ ବାଜିବ।

ଜାହାଜ ଆସିଲେ ସେତୁକୁ ୬୩ ମିଟର ଉଚ୍ଚ କରାଯିବ।

ରେଳ ଟ୍ରାକର ଏକ ଅଂଶ ୫ ମିନିଟରେ ୧୭ ମିଟର (୬୦ଫୁଟ) ଉପରକୁ ଉଠିବ।

ଜାହାଜକୁ ପୋଲ ଉଠାଇବା ପବନର ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ।

ଯଦି ପବନ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୫୦ କିମି କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ବେଗରେ ବହିଥାଏ, ତେବେ ବ୍ରିଜ୍ ଲିଫ୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ କାମ କରିବ ନାହିଁ।

ପମ୍ବନ ରେଳ ସେତୁ ଏକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଚମତ୍କାର!

ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଭୂଲମ୍ବ ଲିଫ୍ଟ ସମୁଦ୍ର ସେତୁ

୫ ମିନିଟରେ ଖୋଲିବ ଏବଂ ୩ ମିନିଟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ।

ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜାହାଜ ସହଜରେ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ

ସମୁଦ୍ରରେ ୬,୭୯୦ ଫୁଟ ଲମ୍ବା ସେତୁ

ଏହି ସେତୁ ଆରବ ସାଗର ଉପରେ ନିର୍ମିତ।

ଏହା ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ୨.୦୮ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ। ଏହା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସିଗନାଲ ସିଷ୍ଟମ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ।

