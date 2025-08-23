ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ । ତେବେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିପଦ ହୋଇପାରିବ କି ? ଆମେ ଯଦି ଏସପିଜି କଥା ମାନିବା ତେବେ ଏହା ସତ ।
ନୂତନ ସଂସଦ ଭବନର ଛଅଟି ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟରୁ ଗଜ ଦ୍ୱାରରେ ଥିବା ଏକ ଗୋଟିକିଆ ଗଛକୁ ଏସପିଜି (ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ଗ୍ରୁପ) ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରିଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ ଉପାଡ଼ି ପରିସରର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଯିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ପ୍ରାୟତଃ ଗଜ ଦ୍ୱାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି।
ଗଛଟିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏସପିଜି ସମେତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଲୋକ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗ (ସିପିଡବ୍ଲୁଡି) ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ବନ ବିଭାଗ ମିଳିତଭାବେ ନେଇଥିଲେ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏସପିଜି ଦାୟୀ । ସେହିପରି ସିପିଡବ୍ଲୁଡି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ନିର୍ମାଣ ସଂସ୍ଥା । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବନ ବିଭାଗକୁ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ସବୁଜ ସଙ୍କେତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଗଛଟି 'ସିଲଭର ଟ୍ରମ୍ପେଟ୍' (ଟାବେବୁଇଆ ଆର୍ଜେଣ୍ଟା) ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଏବଂ ଏହାର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହଳଦିଆ ଫୁଲ ପାଇଁ ଏହା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଏହି ନମ୍ବର ଏକ ଗଛକୁ ପୁନର୍ବାର ରୋପଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହାକୁ ସମ୍ଭବତଃ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ସଂସଦ ଭବନ ପରିସରରେ ଥିବା ପ୍ରେରଣାସ୍ଥଳରେ ରୋପଣ କରାଯିବ ।