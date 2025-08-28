ଶ୍ରୀନଗର: ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀରରେ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରବଳ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଉଧମପୁର ଓ ଜମ୍ମୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୀଷଣ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର କଟରାରେ ମାତା ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀ ଯାତ୍ରାପଥରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଅର୍ଦ୍ଧକୁମାରୀ ନିକଟରେ ବଡ଼ଧରଣର ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଏବେ ୪୦ଟପିଥିବା ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଛି। ମାତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସହ ଏଭଳି କାହିଁକି ହେଲା ବୋଲି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି।
ଭକ୍ତମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ, ଏଭଳି କାହିଁକି ଘଟୁଛି ମା’? ଏହା କି ପ୍ରକାରର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ? ଆମେ କ'ଣ ଦୋଷୀ? ଦୁର୍ଗା ସପ୍ତଶତୀର ଶେଷ ଭାଗରେ, ମା'ଙ୍କଠାରୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା ପାଇଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରାଯାଏ। ଭୁଲରେ ହୋଇଥିବା ଭୁଲ ପାଇଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ। ଆମେ କ'ଣ ଏହି ଭୁଲ କରିଛୁ?
ଏମଧ୍ୟରେ କଟରାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବାରମ୍ବାର ହେଉଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣା ପଛର କାରଣ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବିକାଶ ନାମରେ ମା'ଙ୍କ ଘର ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା ତ୍ରିକୁଟ ପର୍ବତକୁ ଧ୍ୱଂସ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଲୋକେ ଏହାର ପରିଣାମ ଭୋଗୁଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ତ୍ରିକୁଟ ପର୍ବତରେ ହେଉଥିବା ବିକାଶମୂଳକ କାମକୁ ବିରୋଧ କରି ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଏହି ପର୍ବତକୁ ଛାଡିଦିଅ। ଏଠାରେ ଗଛ ଲଗାଅ। ଲୋକମାନେ ମା’ଙ୍କ କୋପ ଦୃଷ୍ଟିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଉ ଏହାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ତୁମେ ମାତା ରାଣୀଙ୍କ ପର୍ବତର ମୂଳ କାଟି ନେଇଛ। ଆଉ କେତେ ବିକାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ବିକାଶ କର। ଏଠାରେ କର ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଜାହାଜ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ କିଣନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ବୋର୍ଡ ବିରୋଧରେ କିଛି କହିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଦର୍ଶନ ଚାହାଁନ୍ତି ସେମାନେ ବୋର୍ଡ ବିରୋଧରେ ସ୍ବର ଉଠାଇବେ ନାହିଁ। ହେଲେ ମୁଁ କହିବି। ଯଦି ତ୍ରିକୁଟ ପର୍ବତ ରହିବ ନାହିଁ, ତେବେ କଟରା ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ମାତା ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ରହିବେ ନାହିଁ। ମାତା ନରହିଲେ ଯାହା ସବୁ ଏବେ ଦେଖୁଛ ତାହା କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତ୍ରିକୁଟ ପର୍ବତକୁ ବଞ୍ଚାଅ।"
ଅନ୍ୟ ଜଣେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଶ୍ରାଇନ୍ ବୋର୍ଡର ପୁସ୍ତକରୁ ରାମାୟଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ, ମା’ ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଇଁ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ସେ କଳିଯୁଗରେ ଫେରିଲେ ମା’ଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଗାଡ଼ିର ହର୍ଣ୍ଣ, ଗଛ କାଟିବା ଏବଂ ନିରନ୍ତର ନିର୍ମାଣ ଦ୍ୱାରା ମା’ଙ୍କ ତପସ୍ୟାରେ ବାଧା ଉପୁଜୁଛି। ତେଣୁ ମା’ ଏବେ କ୍ରୋଧିତ। କାରଣ ତାଙ୍କର ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ତପସ୍ୟା ଏବେ ଭଙ୍ଗ ହେବା ଉପରେ। ଶ୍ରାଇନ୍ ବୋର୍ଡ ଭିଡ଼ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ତ୍ରିକୁଟି ପର୍ବତକୁ ଏକ ବ୍ୟବସାୟ ଭାବରେ ଚଳାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଗରିବ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାମରେ କିଛି କରାଯାଉ ନାହିଁ।"