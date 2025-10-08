ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନରେ ୩ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ମିଳିଲା ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର। 'ମେଟାଲ ଅର୍ଗାନିକ୍ ଫ୍ରେମ୍ୱାର୍କ (ଏମଓଏଫ)' ଉପରେ କାମ କରି ଜାପାନର କ୍ୟୋଟୋ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସୁସୁମୁ କିଟାଗାୱା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ମେଲବର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ରିଚାର୍ଡ ରବସନ ଏବଂ ଆମେରିକାର ବର୍କଲିର କାଲିଫର୍ନିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଓମାର ଏମ୍. ୟାଘିଙ୍କୁ ମିଳିତ ଭାବରେ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ରୟାଲ୍ ସ୍ୱିଡିସ୍ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛି ଏବଂ କହିଛି ଯେ, ୩ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ୧୧ ନିୟୁତ ସ୍ୱିଡିସ୍ କ୍ରାଉନ୍ (ପ୍ରାୟ ୮.୭ ଲକ୍ଷ ପାଉଣ୍ଡ) ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଦିଆଯିବ।
ଏହି ତିନିଜଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏକାଠି ମିଶି ବିଭିନ୍ନ ଅଣୁଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପାୟରେ ମିଶ୍ରଣ କରି କିଭଳି ଏକ ସଂରଚନା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ, ତାହା ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଅଣୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ଛିଦ୍ର ରଖିଥାଏ। ଏହି ଛିଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ୟାସ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ସଂରଚନାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 'ମେଟାଲ ଅର୍ଗାନିକ୍ ଫ୍ରେମ୍ୱାର୍କ' ବୋଲି କୁହାଗଲା।
ଏହା ଦ୍ବାରା ମରୁଭୂମି ବାୟୁରୁ ପାଣି ବାହାର କରିବା, କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଧରିବା ଏବଂ ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ, ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଜଳ ଅଭାବ, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରଦୂଷଣର ମୁକାବିଲାରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ।
୧୯୦୧ରୁ ୨୦୨୪ ମଧ୍ୟରେ, ୧୯୫ ଜଣଙ୍କୁ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନରେ ୧୧୬ଟି ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଗତବର୍ଷ ଡେଭିଡ୍ ବେକର, ଡେମିସ୍ ହାସାବିସ୍ ଏବଂ ଜନ୍ ଏମ୍ ଜମ୍ପରଙ୍କୁ ରୟାଲ ସୁଇଡିଶ ଏକାଡେମି ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସୋମବାର ଦିନ ପ୍ରଥମ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଭେଷଜ (ମେଡିସିନ)ରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ତିନି ଜଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏହି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆମେରିକାର ସିଆଟଲ ସହରରେ ରହୁଥିବା ମ୍ୟାରୀ ଇ. ବ୍ରୁଙ୍କୋ, ସାନ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋର ଫ୍ରେଡ୍ ରାମସଡେଲ୍ ଏବଂ ଜାପାନର ଶିମୋନ୍ ସାକାଗୁଚିଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପେରିଫେରାଲ୍ ଇମ୍ୟୁନ୍ ଟଲରେନ୍ସ' (ପାରିପାର୍ଶ୍ବିକ ରୋଗପ୍ରତିରୋଧକ ସହନଶୀଳତା) ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସେମାନଙ୍କର ଆବିଷ୍କାର ପାଇଁ ଏହି ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା।
