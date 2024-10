ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ କାନାଡା ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରହିଛି। ଦୁଇ‌ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ତିକ୍ତତା ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କାନାଡାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମେଲାନି ଜୋଲି ଭାରତ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖାଲିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସିଂ ନିଜ୍ଜରଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ କାନାଡାର ଭିତ୍ତିହୀନ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଭାରତ ସରକାର କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି।

ଗତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ କାନାଡାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜଷ୍ଟିନ ଟ୍ରୁଡୋ ପ୍ରଥମେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ତିକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା।

ଏଥି ସହିତ, କାନାଡା ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରି ଭାରତୀୟ ହାଇ କମିସନର୍ ଏବଂ କିଛି କୂଟନୀତିଜ୍ଞଙ୍କୁ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବୋଲି କହିଛି। ତେଣୁ ଭାରତ ସରକାର ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର କୂଟନୀତିଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇଆଣି ୬ ଜଣ କାନାଡିୟ କୂଟନୀତିଜ୍ଞଙ୍କୁ ଭାରତ ଛାଡିବାକୁ କହିଛନ୍ତି।

ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ କାନାଡାର ଟ୍ରୁଡୋ ସରକାରଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଥିବା ନିର୍ବାଚନ। ଟ୍ରୁଡୋ ତାଙ୍କ ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସହିତ ବିବାଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି।

ବାସ୍ତବରେ, ଏହି ସମଗ୍ର ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ କାନାଡାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭାରତ ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯିବା ବିଷୟରେ ପଚରାଯାଇଥିଲା, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମର ସମସ୍ତ ବିକଳ୍ପ ଖୋଲା ଅଛି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମେଲାନି ଜୋଲିଙ୍କ ଏହି ବିବୃତି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ଯେ କାନାଡା କାହା ଦମ୍‌ରେ ଭାରତକୁ ଏପରି ଧମକ ଦେଉଛି?

ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଏହା ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗୁପ୍ତଚର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥାଏ। କାନାଡାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜଷ୍ଟିନ ଟ୍ରୁଡୋ କହିଛନ୍ତି ନିଜ୍ଜର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଭାରତର ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଫାଇଭ୍ ଆଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରମାଣ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି।

ତେବେ କାନାଡା ବ୍ୟତୀତ ଫାଇଭ୍ ଆଇ ଗୋଷ୍ଠୀର ସମସ୍ତ ଦେଶ ସହିତ ଭାରତର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଗତ ଏକ ବର୍ଷ ଧରି କାନାଡା ସହିତ ଚାଲିଥିବା ତିକ୍ତତା ସତ୍ତ୍ବେ ଭାରତ ଏବଂ ଏହି ଚାରି ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡି ନାହିଁ। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯଦି କାନାଡା ଭାରତ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଏ, ତେବେ ଫାଇଭ୍ ଆଇ ଗ୍ରୁପ୍‌ର ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ଭାରତର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେବ।

No prime minister has ever tarnished India's image the way Modi does.



"India made a mistake in thinking it could carry out criminal activities against Canadian citizens"



◆ Canadian Prime Minister Justin Trudeau said #JustinTrudeau #Canada #BabaSiddiqueShotDead… pic.twitter.com/NBWhTGflIn