ୱାସିଂଟନ: ବୁଧବାର ସକାଳେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ବିମାନରେ ଡାଭୋସ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ମଝି ଆକାଶରେ ତାଙ୍କ ବିମାନରେ ଏକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଅଧାବାଟରୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି, ଟ୍ରମ୍ପ ଏୟାର ଫୋର୍ସ ୱାନ୍ ବଦଳରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ବିମାନରେ ସ୍ୱିଜରଲାଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ବିମାନ ବିଷୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସମସ୍ୟା ଥିବା ସୂଚାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁକୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଉଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରମ୍ପ ଏୟାର ଫୋର୍ସ ୱାନ୍ରେ ୱାଶିଂଟନ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିମାନ ବିଷୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଉଡ଼ାଣ ପରେ କ୍ରୁ ଏକ ସାମାନ୍ୟ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସମସ୍ୟା ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ। ତୁରନ୍ତ ସତର୍କତା ସ୍ୱରୂପ, ବିମାନକୁ ଜଏଣ୍ଟ ବେସ୍ ଆଣ୍ଡ୍ରୁଜ୍କୁ ଫେରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଟ୍ରମ୍ପ କେଉଁ ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି?
ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏୟାର ଫୋର୍ସ ୱାନ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ଏହା ଏକ ବୈଷୟିକ ନାମ। ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ବୋଇଂ ୭୪୭ ବିମାନ ଅଛି। ଯାହାର କୋଡନେମ୍ ୨୮୦୦୦ ଓ ୨୯୦୦୦। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିମାନରେ ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରତୀକ ଓ ଜାତୀୟ ପତାକା ରହିଛି। ଏହି ବିମାନର ଅନନ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ମଝି ଆକାଶରେ ଇନ୍ଧନ ଭରିବାର କ୍ଷମତା। ଆକ୍ରମଣ ହେଲେ ଏହା ଏକ ମୋବାଇଲ୍ କମାଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଏହି କାରଣରୁ ଏହାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ।
ଡାଭୋସରେ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୈତିକ ଫୋରମ୍ (ଡବ୍ଲୁଇଏଫ୍) ଏହାର ବାର୍ଷିକ ବୈଠକ ଆୟୋଜନ କରୁଛି। ଏନେଇ ବିଶ୍ୱର ୫୦ ରୁ ଅଧିକ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟ ଓ ନେତାମାନେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରାୟ ଛଅ ବର୍ଷ ପରେ ସେଠାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ୨୧ ଜାନୁଆରି ୨୦୨୦ରେ ଡାଭୋସରେ ସେ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Khamenei's brutality crossed the line: ଖେମିନିଙ୍କ ବର୍ବରତା ସୀମା ଟପିଲା: ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କୁ ଜେଲ୍ରେ ଅକଥନୀୟ ନିର୍ଯାତନା