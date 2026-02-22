ୱାଶିଂଟନ: ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ୱାଶିଂଟନ ଡିସିରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଘୋଷଣାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱେରେଜ ପାଇପ୍ ଫାଟିବା ପରେ ପୋଟୋମାକ୍ ନଦୀରେ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବାରୁ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଜଟିଳ ରହିଥିବାରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଫେଡେରାଲ୍ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିଚାଳନା ଏଜେନ୍ସି (ଏଫଇଏମଏ) ଏକ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ରେ କହିଛି ଯେ ଜାନୁଆରୀ ୧୯ ତାରିଖରୁ ସ୍ୱେରେଜ୍ ଲାଇନ ଭାଙ୍ଗିବା ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ କୋଲମ୍ବିଆ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଫେଡେରାଲ୍ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ।
ଅଧିକପଢ଼ନ୍ତୁ:ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ୍ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କୁ ଦ୍ବିତୀୟ ବିବାହ କଲେ ଶିଖର ଧାୱନ
ଏଫଇଏମଏ କହିଛି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସକୁ ସମନ୍ୱୟ କରିବା ପାଇଁ ଏଜେନ୍ସିକୁ ଅଧିକାର ମିଳିଛି। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସ୍ଥାନୀୟ କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରିବା, ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା, ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ନିରାପତ୍ତା ସୁରକ୍ଷା କରିବା। ଏହି ସହାୟତା କୋଲମ୍ବିଆ ଜିଲ୍ଲା, ମେରିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓ ଭର୍ଜିନିଆର ସେହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଯେଉଁଠାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନିକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି।
ନଦୀରେ ମିଶିଲା ମଇଳା ପାଣି
ୱାଶିଂଟନ୍, ଡିସିର ମେୟର ମୁରିଏଲ୍ ବାଉସର୍ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରି କହିଛନ୍ତି, ସ୍ୱେରେଜ୍ ଲାଇନ୍ ଫାଟିବା ପାନୀୟ ଜଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିନାହିଁ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଜାନୁଆରୀ ୧୯ ତାରିଖରେ, ଡିସି ୱାଟର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ୱେରେଜ୍ ପାଇପଲାଇନର ଏକ ଅଂଶ, ଯାହାକୁ ପୋଟୋମାକ୍ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟର କୁହାଯାଏ, ତାହା ଫାଟି ଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ୨୦୦ ମିଲିୟନ୍ ଗ୍ୟାଲନରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱେରେଜ୍ ପୋଟୋମାକ୍ ନଦୀରେ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥିଲା। ଫେବୃଆରୀ ୧୮ ତାରିଖରେ, ମେୟର ବାଉସର୍ ଫେଡେରାଲ୍ ସହାୟତା ପାଇବା ପାଇଁ ଏକ ମାସ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଘଟଣାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସାଧାରଣ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।