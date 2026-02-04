ୱାସିଂଟନ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଥରେ ଖବରରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଥର ତାଙ୍କର କୌଣସି ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁ ନୁହେଁ ବରଂ ଜଣେ ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସହ ଉଗ୍ର ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଯୋଗୁ। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସର ଓଭାଲ୍ ଅଫିସରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ ଟ୍ରମ୍ପ ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକ କେଟଲିନ୍ କଲିନ୍ସଙ୍କ ଉପରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକା ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କ ହସ ଓ ତାଙ୍କ କାମ କରିବାର ଶୈଳୀ ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।
କଡ଼ା ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ଟ୍ରମ୍ପ କ୍ରୋଧିତ
ସାମ୍ବାଦିକା କେଟଲିନ୍ କଲିନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଜେଫ୍ରି ଏପଷ୍ଟାଇନ୍ ମାମଲା ଓ ପୀଡିତଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ସମ୍ପର୍କିତ ନୂତନ ଦଲିଲ୍ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ। ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଅସହଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଉତ୍ତର ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ସାମ୍ବାଦିକାଙ୍କ ଉପରେ ଏକ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। କଲିନ୍ସଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ରିପୋର୍ଟର ବୋଲି ଅଭିହିତ କରି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଯୋଗୁ ସେ କାମକରୁଥିବା ସଂସ୍ଥାର ରେଟିଂ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସାମ୍ବାଦିକାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ତୁମେ ଭାରି ଖରାପ। ମୁଁ ତୁମକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଆଚରଣ ସବୁବେଳେ ଏପରି ସମାନ ରହିଛି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଏହି ପ୍ରକାରର ସାମ୍ବାଦିକତା ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିଛବିକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଛି ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ସେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଅଣଦେଖା କରି ନିଜର କ୍ରୋଧକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ନେଇଥିଲେ। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସର ଓଭାଲ୍ ଅଫିସରେ ଥିବା ଅନ୍ୟମାନେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରୁଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ। ଏହା ଦର୍ଶାଇଥିଲା ଟ୍ରମ୍ପ କିପରି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି। ସାମ୍ବାଦିକା ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ଓ ଏପଷ୍ଟାଇନ୍ ଫାଇଲ୍ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ମତ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ।
ହସକୁ ଟାର୍ଗେଟ
ବିତର୍କ ସମୟରେ, ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କଲିନ୍ସଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ୧୦ ବର୍ଷ ଧରି ଜାଣିଛି। କିନ୍ତୁ କେବେ ତୁମକୁ ହସିବାର ଦେଖି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ମୁହଁର ଭାବପ୍ରବଣତା ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଥିଲେ, ତୁମେ ସତ୍ୟ କହୁ ନାହଁ, ତେଣୁ ହସୁ ନାହଁ। ସମ୍ମିଳନୀ ଛାଡିବା ପରେ, ଟ୍ରମ୍ପ ଜଣେ ସାଂସଦଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର କହିଥିଲେ, କେଟଲିନ୍ କେବେ ହସୁ ନାହାଁନ୍ତି। ସାମ୍ବାଦିକା ନିଜର ସଂଯମତା ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମନ୍ତବ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ଯାହା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଆହୁରି କ୍ରୋଧିତ କରିଥିଲା। ଟ୍ରମ୍ପ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ, ସେ କଲିନ୍ସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟିଂ ଶୈଳୀକୁ ନାପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ଝଗଡ଼ା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀର ପରିବେଶକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଥିଲା।
ଏପଷ୍ଟାଇନ୍ ଫାଇଲ୍ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ମତ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ
ସାମ୍ବାଦିକା ଏପଷ୍ଟାଇନ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର ବିବରଣୀ ଓ ପୀଡିତଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବିଷୟରେ ପଚାରିବାରୁ, ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ, ମତେ ବହୁ କାମ କରିବାକୁ ଅଛି। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ସେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଦେଶକୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଛାଡ଼ି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଥିଲେ, ଏପଷ୍ଟାଇନ ମାମଲାକୁ ବାରମ୍ବାର ଉଠାଇବା ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ମାମଲା ଏବେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଏହା ଉପରେ ଆଉ ଆଲୋଚନା ଚାହୁଁ ନାହିଁ।
ଗଣମାଧ୍ୟମ ଉପରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକ୍ରମଣ
ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏପରି ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଥର ପରିସ୍ଥିତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମନ୍ତବ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକା ପୀଡିତାଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପ ଆହୁରି ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ହୋଇଗଲେ ଓ କଲିନ୍ସଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କଲେ। ଟ୍ରମ୍ପ ବାରମ୍ବାର ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଯେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ପାଇଁ ଜାଣିଶୁଣି ପୁରୁଣା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛି। ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଓଭାଲ ଅଫିସ ଛାଡିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଜାରି ରହିଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ କଂଗ୍ରେସମ୍ୟାନଙ୍କ ସହ କେଟଲିନ୍ କଲିନ୍ସଙ୍କ କେବେ ହସି ନ ଥିବା ମନୋଭାବ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କଥାହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଆଚରଣ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛି।
