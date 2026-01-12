ୱାସିଂଟନ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ପୋଷ୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ, ସେ "ଭେନେଜୁଏଲାର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି"। ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲରେ ସେୟାର ହୋଇଥିବା ପୋଷ୍ଟରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଭେନେଜୁଏଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ଏକ ଡିଜିଟାଲି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ୟୁଜରମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି।
ଆମେରିକାର ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ଭେନେଜୁଏଲାରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ୍ ଆସିଛି। ଭେନେଜୁଏଲାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋଲାସ୍ ମାଦୁରୋଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ବିରୋଧରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଭେନେଜୁଏଲାର ଶାସନ ଉପରେ ଆମେରିକାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରି ସାରିଛନ୍ତି।
ଭେନେଜୁଏଲା ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ମାଦୁରୋଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯିବା ପରେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଡେଲ୍ସି ରୋଡ୍ରିଗେଜ୍ଙ୍କୁ ଦେଶର ଅନ୍ତରୀଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଆମେରିକୀୟ ନ୍ୟାୟ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ମାଦୁରୋଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ଚାଲାଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗମ୍ଭୀର ଅପରାଧର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ସେସବୁର ବିଚାର ଆମେରିକାର ଫେଡେରାଲ୍ କୋର୍ଟରେ କରାଯାଉଛି।
ଡେଲ୍ସି ରୋଡ୍ରିଗେଜ୍ଙ୍କ ସହ ଏକ ବୈଠକ ପରେ ବିବୃତି ଦେଇଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ
ଭେନେଜୁଏଲାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭେନେଜୁଏଲାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡେଲ୍ସି ରୋଡ୍ରିଗେଜ୍ଙ୍କ ସହ ଏକ ବୈଠକ ପରେ ଏକ ବିବୃତି ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ଭେନେଜୁଏଲାକୁ ୫୦ ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲ ତେଲ ଦେବ। ଏନେଇ ଟ୍ରମ୍ପ ହଁ କହିଥିଲେ। ଟ୍ରମ୍ପ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ, ଭେନେଜୁଏଲାକୁ ଅଧିକ ତେଲ ବାହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଚୀନ୍, ରୁଷ, ଇରାନ ଏବଂ କ୍ୟୁବା ସହିତ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପର୍କ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବୁଧବାର ଦିନ ଟ୍ରମ୍ପ ଭେନେଜୁଏଲା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ, ଭେନେଜୁଏଲା ଏବେ କେବଳ ଆମେରିକୀୟ ନିର୍ମିତ ଉତ୍ପାଦ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଏହାର ନୂତନ ତୈଳ ଚୁକ୍ତିରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଆୟର ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଏହି ତାଲିକାରେ ଆମେରିକୀୟ କୃଷି ଉତ୍ପାଦ, ଆମେରିକୀୟ ନିର୍ମିତ ଔଷଧ, ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣ ଏବଂ ଭେନେଜୁଏଲାର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗ୍ରୀଡ୍ ଏବଂ ଶକ୍ତି ସୁବିଧାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରି ଟ୍ରମ୍ପ ଭେନେଜୁଏଲା ସହିତ ରୁଷ ଏବଂ ଚୀନ୍ର ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶେଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି।
