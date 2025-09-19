ୱାସିଂଟନ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, ଚୀନ୍ ସମେତ ୨୩ଟି ଦେଶକୁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ବେଆଇନ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥର ଉତ୍ପାଦନ କରି ଆମେରିକା ଓ ଏହାର ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ତାଲିକାରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ବାହାମା, ବର୍ମା, ଚୀନ୍, ବେଲିଜ୍, ବଲିଭିଆ, କଲମ୍ବିଆ, କୋଷ୍ଟାରିକା, ଡୋମିନିକାନ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍, ଇକ୍ୱେଡର୍, ଏଲ୍ ସାଲଭାଡୋର, ଭାରତ, ଗୁଆଟେମାଲା, ହାଇତି, ହଣ୍ଡୁରାସ୍, ଜାମାଇକା, ଲାଓସ୍, ମେକ୍ସିକୋ, ନିକାରାଗୁଆ, ପାକିସ୍ତାନ, ପାନାମା, ପେରୁ ଓ ଭେନେଜୁଏଲା ରହିଛନ୍ତି।
ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଆମେରିକାରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଅବୈଧ ଡ୍ରଗ୍ସ ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍ସ କିମ୍ବା ଗମନାଗମନ ମାର୍ଗ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ବଲିଭିଆ, ବର୍ମା, କଲମ୍ବିଆ ଓ ଭେନେଜୁଏଲା ଭଳି ପାଞ୍ଚଟି ଦେଶ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଚୋରା ଚାଲାଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଛି ଯେ ଭୌଗୋଳିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ଔଷଧ ଉତ୍ପାଦନ କିମ୍ବା ପରିବହନକୁ ସମ୍ଭବ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବା ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗର ଅଭାବକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ ନାହିଁ। ଟ୍ରମ୍ପ ଚୀନ୍କୁ ଫେଣ୍ଟାନିଲ୍ ଉତ୍ପାଦନରେ ବ୍ୟବହୃତ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥର ସର୍ବବୃହତ୍ ଉତ୍ସ ବୋଲି କହି ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।
୧୦୨ କୋଟିର ମେଥ୍ ଟାବ୍ଲେଟ୍ ଜବତ
ଆଇଜଲ: ମିଜୋରାମର ଚମ୍ଫାଇ ଜିଲ୍ଲାର ଜୋଟେରେ ଗାଁରେ ଆସାମ ରାଇଫଲ୍ସ ଓ ମିଜୋରାମ ପୁଲିସ ମିଳିତ ଅପରେସନ୍ କରି ୩୪.୨୧୮ କିଲୋଗ୍ରାମ ମେଥାମ୍ଫେଟାମାଇନ୍ ଟାବଲେଟ୍ ଜବତ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ୧୦୨.୬୫୪ କୋଟି ହେବ। ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ପରିବହନ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ପାଇ ଆସାମ ରାଇଫଲ୍ସ ଜଣେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ଧରିଥିଲା। ବ୍ୟକ୍ତିଜଣଙ୍କ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ି ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଖସି ଯାଇଥିଲା। ବଡ଼ଧରଣର ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ପରେ ୩୪.୨୧୮ କିଲୋଗ୍ରାମ ମେଥାମ୍ଫେଟାମାଇନ୍ ଟାବଲେଟ୍ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା।