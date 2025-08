ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ/ୱାଶିଂଟନ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଭାରତକୁ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ଝଟ୍‌କା ଦେଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଭାରତ ଉପରେ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ, ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଶୁଳ୍କ ୨୫ ରୁ ୫୦ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଭାରତ ଏବଂ ରୁଷିଆ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଏଭଳି କରିଛନ୍ତି।

Advertisment

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ବୁଧବାର ୬ ଅଗଷ୍ଟରେ ଭାରତ ଉପରେ ୨୫% ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି।

US President Donald Trump imposes an additional 25% tariff on India over Russian oil purchases



On July 30, Trump had announced 25% tariffs on India. pic.twitter.com/NHUc9oh0JY — ANI (@ANI) August 6, 2025

ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ସବୁ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ: ୨୨ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ୨ ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକ୍ରମଣ ଚେତାବନୀ, ସକ୍ରିୟ ମୋଡ୍‌ରେ ସିସିଟିଭି ସିଷ୍ଟମ

ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ ରୁଷିଆରୁ ତୈଳ କିଣୁଥିବାରୁ ସେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ, ଭାରତ ଆମେରିକାର ଅଭିଯୋଗର ଜବାବ ଦେଇ କହିଥିଲା ଯେ, ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।

Trump imposes additional 25 pc tariffs on Indian imports



· The new tariffs will be applied to all eligible Indian goods entering the US from 21 days after the order’s signing, except for shipments already in transit before the deadline and cleared before September 17



🔗:… pic.twitter.com/vz5oYUS8mh — IANS (@ians_india) August 6, 2025

ଟ୍ରମ୍ପ୍‌ଙ୍କ ଘୋଷଣା ପରେ ଦେଶରେ ରାଜନୈତିକ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଶିବସେନା (ୟୁବିଟି) ନେତା ଆଦିତ୍ୟ ଠାକରେ କହିଛନ୍ତି, କାହିଁକି କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି? ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚୁପ୍ କାହିଁକି? ଆମେରିକା ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ?

#WATCH | Delhi | On US President Trump imposing an additional 25% tariff on India over Russian oil purchases, Shiv Sena (UBT) leader Aaditya Thackeray says, "...Why is no minister responding to it?... Why are all the ministers silent? Is the trade deal with the United States on… pic.twitter.com/w8nIHeVHTF — ANI (@ANI) August 6, 2025



ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଶଶି ଥରୁର ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଆମେରିକାର ଲୋକମାନେ ଆମଠାରୁ କିଣିବେ ନାହିଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ ଯେ, ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ଖବର। ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଆମ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେରିକାର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚରୁ ଦୂରେଇ ଦେବ। ମୁଁ ଭୟ କରୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ଭିଏତନାମ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଫିଲିପାଇନ୍ସ, ଏପରିକି ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଭଳି ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଶୁଳ୍କ ଆମ ତୁଳନାରେ କମ୍, ତେବେ ଆମେରିକାର ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଶସ୍ତାରେ ପାଇଲେ ଆମଠାରୁ କିଣିବେ ନାହିଁ।

#WATCH | On US President Trump imposing an additional 25% tariff on India over Russian oil purchases, Congress MP Shashi Tharoor says, "I don't think that's particularly good news for us and that takes our total tariffs to 50 per cent then that's going to make our goods… pic.twitter.com/uWwz9EwA4Q — ANI (@ANI) August 6, 2025



ତେଣୁ ଏହା ଆମେରିକାକୁ ଆମର ରପ୍ତାନି ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଖବର ନୁହେଁ। ଆମକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ସେହି ଦେଶ ଏବଂ ବଜାରକୁ ବିବିଧ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଆଗ୍ରହୀ। ଆମର ଏବେ ୟୁକେ ସହିତ ଏକ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଅଛି। ଆମେ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ। ଏପରି ଅନେକ ଦେଶ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ, ଆମେ ଏହା କରିପାରିବୁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ବଡ଼ ଝଟ୍‌କା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ:ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି: ୧୦୦୦ ଅନ୍‌ଲାଇନ୍‌ ପଂଜୀକରଣ ବୁକିଂ ଶେଷ

USA | India | donald-trump