ୱାସିଂଟନ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସମେତ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପବିତ୍ର ରମ୍ଜାନ୍ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଟ୍ରମ୍ପ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଶୀର୍ଷ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଆମେରିକୀୟ ସେନା ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ରମ୍ଜାନ୍ ମାସରେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇପାରେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଫେବ୍ରୁଆରି ୨୧ ଶନିବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ଅଧିକାରୀମାନେ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି।।
ଆମେରିକାର ସବୁଠାରୁ ଉନ୍ନତ ବିମାନ ଇରାନ ପହଞ୍ଚିବ
ନ୍ୟୁଜ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ,ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଆମେରିକା ସେନା ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବାୟୁ ଓ ନୌସେନା ବାହିନୀ ମୁତୟନ କରିଛି। ଆମେରିକାର ସବୁଠାରୁ ଉନ୍ନତ ବିମାନ ବାହକ ୟୁଏସ୍ଏସ୍ ଜେରାଲ୍ଡ ଆର. ଫୋର୍ଡ, ଚଳିତ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଲଢୁଆ ଜେଟ୍, ଗାଇଡେଡ୍-କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବିଧ୍ୱଂସକ ଓ ହଜାର ହଜାର ଅତିରିକ୍ତ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ତଥାପି, ସୂତ୍ର କହୁଛି ଯେ, ଟ୍ରମ୍ପ କୌଣସି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନାହାନ୍ତି। ସେ ଆକ୍ରମଣ ସମୟସୀମାକୁ ଚଳିତ ସପ୍ତାହାନ୍ତରୁ ଆଗକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ପାରନ୍ତି।
ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଟ୍ରମ୍ପ ଆକ୍ରମଣର ସୁବିଧା ତଥା ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶଦାତା ଓ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇନାହିଁ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପେଣ୍ଟାଗନ ଇରାନର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରୁ କିଛି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି।
ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନ ସହିତ ଏକ ପରମାଣୁ ଚୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି
ଟ୍ରମ୍ପ ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ଇରାନ ସହିତ ଏକ ପରମାଣୁ ଚୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଜେନେଭାରେ ପରୋକ୍ଷ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଚୁକ୍ତିରେ ଓମାନ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରୁଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଇରାନ ଚୁକ୍ତିରେ ରାଜି ନହୁଏ, ତେବେ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଇରାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ଆକ୍ରମଣର ଧମକ ଦେଇଛି। ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ, ଇରାନର ପ୍ରତିବାଦ ଉପରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଏହାର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଗ୍ରଗତି ଉତ୍ତେଜନାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଟ୍ରମ୍ପ କିମ୍ବା ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ବିବୃତି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେରିକୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଖବର ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି କୌଣସି ଆକ୍ରମଣ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରି ହେବ।
