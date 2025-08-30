ନ୍ୟୁୟର୍କ : ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବଜାୟ ରହିଛି । ଏପରିକି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭାରତରେ ହେବାକୁ ଥିବା କ୍ବାଡ୍ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ସେ ଭାରତ ଆସିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ନ୍ୟୁୟର୍କ ଟାଇମ୍ସ ଶନିବାର ଦିନ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ବର୍ଷ ଶେଷ ଭାଗରେ କ୍ୱାଡ୍ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ଆଉ ଭାରତ ଆସିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁନାହାଁନ୍ତି। ଏଥିରେ ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକୀୟ ନେତା ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ କିପରି "ବିଗିଡ଼ିଛି" ସେ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ନ୍ୟୁୟର୍କ ଟାଇମ୍ସ ଦାବି ଉପରେ ଆମେରିକା କିମ୍ବା ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଆଯାଇନାହିଁ।
ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଗତ ମେ ମାସରେ ହୋଇଥିବା ସଂଘର୍ଷକୁ ସେ ଅଟକାଇଥିଲେ ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ତାହାକୁ ଅସ୍ବୀକାର କରାଯାଇଛି । ଏପରିକି ଖୋଦ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଲୋକସଭାରେ ଏହାକୁ ଅସ୍ବୀକାର କରିଥିଲେ। ଏହା ଦ୍ବାରା ଟ୍ରମ୍ପ ଅପମାନିତ ମନେକରୁଛନ୍ତି ଓ ରାଗରେ ଭାରତ ଉପରେ ଦାଉ ସାଜୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ।