ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀକ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନଜରରେ ରଖି ପ୍ରବାସ ନୀତିକୁ ଆହୁରି କଠୋର କରିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଆହୁରି ୭ଟି ଦେଶ ଏବଂ ପାଲେଷ୍ଟେନୀୟଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛି। ଏହା ସହିତ, ଅନ୍ୟ ୧୫ଟି ଦେଶର ନାଗରିକଙ୍କ ଉପରେ ଆଂଶିକ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସହିତ, ଆମେରିକାରୁ ଯାତ୍ରା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କିମ୍ବା ପ୍ରବେଶ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଦେଶର ସଂଖ୍ୟା ୩୯କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ଜାନୁଆରି ୧ତାରିଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ନୂତନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଜାନୁଆରି ୧ତାରିଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଦୁର୍ବଳ ଭିସା ଯାଞ୍ଚ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଅଧିକ ଭିସା ଅବଧି ହାର ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ବିପଦକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।
ଏହି ୭ଟି ଦେଶ ଉପରେ ଲାଗିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ
ନୂତନ ଘୋଷଣାରେ ବୁର୍କିନା ଫାସୋ, ମାଲି, ନାଇଜର, ଦକ୍ଷିଣ ସୁଡାନ ଏବଂ ସିରିଆ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ପାଲେଷ୍ଟାଇନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଯାତ୍ରା ଦସ୍ତାବିଜ୍ ରଖିଥିବା ପାଲେଷ୍ଟେନୀୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ତାଲିକାରେ ଯୋଡାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଆଂଶିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଥିବା ଲାଓସ ଏବଂ ସିଏରା ଲିଓନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗୁ ହୋଇଛି।
ଏହି ୧୫ଟି ଦେଶ ଉପରେ ଆଂଶିକ ପ୍ରବେଶ କଟକଣା
ଅଙ୍ଗୋଲା, ଏଣ୍ଟିଗୁଆ ଏବଂ ବାରବୁଡା, ବେନିନ, କୋଟ୍ ଡି'ଆଇବୋର୍, ଡୋମିନିକା, ଗୈବାନ୍, ଦ ଗାମ୍ବିଆ, ମାଲାୱି, ମୌରିଟନିଆ, ନାଇଜେରିଆ, ସେନେଗଲ୍, ତାଞ୍ଜାନିଆ, ଟୋଙ୍ଗା, ଜାମ୍ବିଆ ଏବଂ ଜିମ୍ବାୱେର ନାଗରିକଙ୍କ ଉପରେ ଆଂଶିକ ପ୍ରବେଶ କଟକଣା ଲାଗୁ କରିଛି ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ। ବୁରୁଣ୍ଡି, କ୍ୟୁବା, ଟୋଗୋ ଏବଂ ଭେନେଜୁଏଲାର ନାଗରିକଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଆଂଶିକ କଟକଣା ବଳବତ୍ତର ରହିଛି। ତୁର୍କମେନିସ୍ତାନ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଦେଶ ଯାହାକୁ ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଆଂଶିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାର ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଣ-ପ୍ରବାସୀ ଭିସା କଟକଣା ଉଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି।
