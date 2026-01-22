ଡାଭୋସ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଡାଭୋସରେ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୈତିକ ଫୋରମରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଜଣେ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ । ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିବେ ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ମୋର ତୁମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁ ସମ୍ମାନ ରହିଛି। ସେ ଜଣେ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ। ୱାସିଂଟନ ଓ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ମଧ୍ୟରେ ଶୁଳ୍କ, ଭୂରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ଶକ୍ତି ତଥା କୃଷି ଉପରେ ବିବାଦ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବାଣିଜ୍ୟ ଅଚଳାବସ୍ଥାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଏଭଳି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତବ୍ୟ ଆସିଛି। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଏକ ବିଶେଷ ସ୍ଥିତିକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରିଛି। ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ବିଷୟରେ ସିଧାସଳଖ ପଚରାଯିବାରୁ, ଟମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ କେବଳ ଏକ ଭଲ ଚୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ।
ରୁଷୀୟ ତୈଳ ଓ ଶୁଳ୍କ ଚେତାବନୀ
ଚଳିତ ମାସ ଆରମ୍ଭରେ, ଟ୍ରମ୍ପ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ଭାରତର ବାଣିଜ୍ୟିକ କାରବାରକୁ ରୁଷୀୟ ତୈଳ କ୍ରୟ ସହିତ ଯୋଡିଥିଲେ।ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ, ଆମେରିକାର ଚାପର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଆମଦାନି ହ୍ରାସ କରିଛି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ଭାରତ ମୋତେ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ମୂଳତଃ, ମୋଦୀ ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ, ମୁଁ ଏନେଇ ଖୁସି ନାହିଁ, ଏବଂ ମୋତେ ଖୁସି କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଟ୍ରମ୍ପ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ, ଯଦି ରୁଷ ସହିତ କାରବାର ନେଇ ୱାସିଂଟନର ସ୍ଥିତି ସହିତ ଭାରତ ତାଳ ମିଳାଇ ନପାରେ, ତେବେ ଭାରତ ଏହାର ପରିଣାମ ଭୋଗିବ। ଆମେ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛୁ। ଆମେ ଭାରତ ଉପରେ ବହୁ ଶୀଘ୍ର ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିବୁ। ଏହା ଭାରତ ପାଇଁ ଖରାପ ହେବ। ତେବେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପକ୍ଷରୁ ରୁଷର ତୈଳ ଆମଦାନିକୁ ରୋକିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତ କହିଥିଲା ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।
ଚାପରେ ଭାରତ-ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ
ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାପ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକାଂଶ ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନି ଉପରେ ମୋଟ ୫୦% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛି। ରୁଷ ସହିତ ଭାରତର ନିରନ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ଓ ବ୍ରିକ୍ସ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନେଇ ଭାରତକୁ ଶୁଳ୍କ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡୁଛି। ତେବେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଆଯାଇଛି। କିଛି ଆମେରିକୀୟ କୃଷି ଆମଦାନି ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଭାରତକୁ ଏହାର କୃଷି ବଜାରକୁ ଆହୁରି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଚାପ ପକାଇବା ଜାରି ରଖିଛି। ଏହା ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ।କୃଷି ସୁରକ୍ଷା ଆଲୋଚନାଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ଭାରତ ମନେ କରେ।
